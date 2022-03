Vedendola in foto sembra uscita da un film di fantascienza, ma c’è da credere che le officine del futuro saranno molto simili. Volvo ha lanciato nelle sue concessionarie americane uno speciale robot che è in grado di analizzare l’auto per rilevare ogni tipo di guasto e fornire così una diagnosi pressoché completa del veicolo esaminato.

Diciamo subito, però, che il robot non è in grado di effettuare riparazioni (quelle restano una responsabilità dei meccanici in carne ed ossa). Almeno per ora.

Come funziona

L’officina di Volvo è stata sviluppata in collaborazione con UVeye e utilizza l’intelligenza artificiale e tecnologie di autoapprendimento. Inizialmente, il robot sarà disponibile nei soli dealer situati sulla costa orientale degli Stati Uniti, ma l’intenzione è di installarlo in tutti i quasi 300 punti vendita americani.

L’invenzione del brand svedese si compone di tre parti: Helios, Artemis e Atlas. Helios utilizza uno scanner per esaminare il sottoscocca e rilevare danni, perdite d’olio e altri problemi, mentre Artemis si occupa di verificare le condizioni degli pneumatici, tra cui danni e spessore del battistrada. Infine, c’è Atlas che effettua una scansione a 360 gradi della carrozzeria alla ricerca, ad esempio, di graffi o segni di ruggine.

Non gli sfugge niente

Secondo Volvo, il robot supporterà i tecnici rendendo le ispezioni molto più veloci e accurate. Inoltre, al termine dell’analisi, verrà prodotto un report dettagliato con tanto di foto e descrizione dei problemi rilevati. Oltre alle visite in officina per le manutenzioni regolari, il robot sarà impiegato anche per valutare in modo approfondito gli usati dati in permuta dai clienti.

Ricky Bryant, vicepresidente alle vendite di Volvo Car USA, spiega l’introduzione del sistema: