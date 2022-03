Per tanti la Toyota Supra è già un’auto da track day. Per chi desidera di più dalla propria sportiva, però, la Casa giapponese ha preparato la GR Supra GT4 50, un’edizione speciale prodotta in soli 6 esemplari (due a testa per i mercati asiatico, europeo e americano) omologati esclusivamente per l’utilizzo in pista.

Il modello si basa sulla Supra che compete nella categoria GT4 e può contare su tantissime aggiunte provenienti direttamente dal mondo del motorsport.

Preparata per le corse

La GR Supra GT4 50 è stata sviluppata in collaborazione con la divisione Gazoo Racing e presenta una carrozzeria trasformata che rispetta gli standard di sicurezza della FIA. Riconoscere la GT4 50 dalle altre Supra non è una missione impossibile, visto il nuovo paraurti con prese d’aria maggiorate e uno splitter di dimensioni generose.

Sia lo splitter che gli specchietti e l’alettone posteriore sono realizzati in fibra di carbonio, mentre a livello di assetto troviamo nuove sospensioni e un impianto frenante più potente con pinze a sei pistoncini sull’avantreno e quattro al retrotreno.

Abitacolo da competizione

Oltre agli esterni, anche guardando l’abitacolo si capisce che questa Supra è davvero speciale. I sedili Competition della Recaro con intelaiatura in fibra di carbonio fanno capire che la Toyota è pronta a fare sul serio sul circuito. L’indole corsaiola si manifesta anche nelle cinture di sicurezza a sei punti, nel roll-bar posteriore e nella plancia estremamente minimalista.

Il 3.0 sei cilindri della GR Supra stradale è stato portato a 430 CV e 650 Nm di coppia. La trazione rimane posteriore, mentre il cambio è un automatico a sette rapporti. Per mettersela in garage, occorre staccare un assegno da 175.000 euro quasi il triplo dei circa 68.000 euro della GR Supra “in abiti civili”.