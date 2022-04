Lunghezza: 4.695 mm

Larghezza: 1.890 mm

Altezza: 1.550 mm

Passo: 2.900 mm

Bagagliaio: min 490 litri/max 1.300 litri + 30

La Kia EV6 è la prima auto elettrica di nuova generazione della Casa coreana, costruita su una nuova piattaforma espressamente concepita per modelli a batteria. Segna una rivoluzione non soltanto sul piano tecnico, ma anche su quello dello stile, della funzionalità e della gestione degli spazi, perché rispetto alle altre EV del marchio, che condividono anche motori tradizionali in soluzioni ibride, qui il modo stesso di disegnare l'auto è cambiato.

Come la cugina Hyundai Ioniq 5, basata sulla medesima meccanica, sono in particolare gli interni a mostrare grandi novità, anche se per Kia EV6 il tutto è vestito con una linea da crossover slanciata e dinamica.

Kia EV6, le dimensioni

Più che le misure, sulla Kia EV6 a colpire sono le proporzioni: l'auto è lunga poco meno di 4,7 metri esatti, per l'esattezza 4.695 mm che soltanto sul modello base scendono a 4.680 per via di elementi della carrozzeria meno pronunciati, e allo stesso modo larga 1.890/1.880 mm per le stesse ragioni. L'altezza, 1.550 mm, si riduce invece soltanto sul modello top di gamma GT, che per via dell'assetto più sportivo si abbassa di 5 mm.

La misura più notevole è quella del passo, la distanza tra il centro delle ruote anteriori e posteriori, che misura la bellezza di 2.900 mm con sbalzi (le parti che si sviluppano dal centro della ruota agli estremi limiti anteriori e posteriori della carrozzeria) molto ridotti, ben sotto il metro.

Kia EV6 Foto - Kia EV6, la vista posteriore

Kia EV6, le abitabilità e bagagliaio

Le proporzioni insolite, ma che diventeranno la norma sulle elettriche di nuova generazione come Kia EV6, privilegiano lo spazio nella zona dell'abitacolo, sotto il quale si trovano le generose batterie, che grazie al poco ingombro meccanico lasciano grandi spazi interni. Sebbene la linea affusolata faccia pensare a un abitacolo da sportiva, cosa che è vera nei dettagli, i volumi sono da berlina medio-superiore e senza alcun tunnel a creare intralcio.

Foto - Kia EV6, la zona posteriore

Di conseguenza, sulla Kia EV6 si viaggia comodi in 5, con spazio per spalle e fianchi che nella zona posteriore supera rispettivamente i 1.400 e 1.350 mm. L'unico neo è la ridotta altezza della seduta per via del pavimento più alto, che obbliga a viaggiare con le ginocchia piegate. Quanto al bagagliaio, ce ne sono in realtà 2: un vano anteriore da 30 litri, che nelle intenzione dovrebbe fare da ricovero per i cavi di ricarica, e il vero e proprio bagagliaio posteriore da 490 litri.

Foto - Kia EV6, il bagagliaio Foto - Kia EV6, il doppio fondo posteriore Foto Kia EV6, lo scomparto nel cofano anteriore

Questo non è il più grande che si possa trovare su una vettura di 4,7 metri, alcune wagon fanno di meglio arrivando a superare i 600, ma ha una superficie generosa, resa appena un po' irregolare dai rigonfiamenti dei passaruota, e un divano con schienale frazionato in 2 parti abbattibili e regolabili in inclinazione.

Portando le due sezioni dello schienale in posizione perfettamente verticale il bagagliaio arriva a 511 litri, ma vista l'inclinazione delle sedute, non risulta comodo se ci sono passeggeri. Abbattendole, la capienza massima dichiarata arriva a 1.300 litri. In più, sotto il piano di carico c'è un piccolo doppio fondo.

La gamma della Kia EV6 si compone di 3 versioni, una con motore singolo posteriore e due con doppio motore e trazione integrale tra cui la GT top di gamma. La batteria ha una capacità di 77,4 kWh è uguale per tutte, anche se prestazioni e gestione energetica cambiano per tutte le varianti e dunque anche l'autonomia varia da 400 fino a 528 km.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione RWD 229 CV Elettrica Posteriore AWD 325 CV Elettrica Integrale AWD Performance 585 CV Elettrica Integrale

Kia EV6, le concorrenti con misure simili

Non ancora moltissime, ma ci sono: con il proliferare dell'elettrico, le crossover di taglia media non sono più una rarità e Kia EV6 ha già una interessante panoramica di possibili rivali intorno ai 4.7 metri. Eccole.

Aiways U5: 4,68 metri

4,68 metri Audi Q4 e-tron Sportback: 4,6 metri

4,6 metri Ford Mustang Mach-E: 4,71 metri

4,71 metri Hyundai Ioniq 5: 4,64 metri

4,64 metri MG Marvel R: 4,67 metri

4,67 metri Skoda Enyaq iV Coupé: 4,65 metri

4,65 metri Tesla Model Y: 4,78 metri

4,78 metri Volkswagen ID.5: 4,6 metri

La prova della Kia EV6