Chi vuole una supercar italiana potente, esclusiva e con un design aggressivo tipicamente Made in Italy può oggi contare su una nuova creatura della Motor Valley. Parliamo dell'Ares S1 Speedster che segna un passaggio evolutivo rispetto alla S1 Project Spyder ed è già ordinabile presso Ares Modena.

I ricchi clienti di questa Ares S1 Speedster dovranno però affrettarsi perché della biposto a cielo aperto con motore V8 aspirato è prevista una produzione limitata di 24 esemplari. Le prime consegne sono previste per il 2023, mentre il prezzo di ogni singolo esemplare, rifinito e personalizzato secondo i gusti del committente, è comunicato solo su richiesta dell'interessato.

Parabrezza, fari full LED e altre novità

Rispetto alla precedente S1 Project Spyder che sarà prodotta in altri 24 esemplari da Ares Modena, l'Ares S1 Speedster propone la presenza di un basso parabrezza singolo al posto dei due deflettori e diverse altre modifiche al design esterno e interno che saranno estese anche alla S1 Project coupé.

Le novità più evidenti a livello stilistico, oltre al parabrezza, si concentrano nel frontale che propone nuove prese d'aria inferiori e gruppi ottici a sviluppo orizzontale con fari full LED con motivo a croce. Sopra i fari ci sono sottili luci diurne con indicatori di direzione integrati.

La cupola che sovrasta i due sedili diventa unica e rialzata fino al livello del parabrezza in una configurazione "Targa" che serve a garantire maggiore protezione aerodinamica ai passeggeri. La carrozzeria sopra i poggiatesta si raccorda poi in maniera fluida alla coda che presenta leggere modifiche all'estrattore e i caratteristici scarichi sul cofano motore.

Tre schermi nell'abitacolo tipo "Targa"

Dentro l'Ares S1 Speedster resta confermato il tunnel centrale in fibra di carbonio a vista, con in più sedili di nuovo disegno e un inedito sistema di infotainment sviluppato su tre display.

La strumentazione digitale dialoga con lo schermo centrale in plancia a sviluppo verticale, mentre il passeggero può contare su un suo schermo touch dedicato e alloggiato sotto una palpebra come il cockpit del guidatore.

Motore V8 aspirato e trazione posteriore

Come la S1 Project coupé e la S1 Project Spyder, anche l'Ares S1 Speedster ha una carrozzeria in fibra di carbonio fatta a mano e ottimizzata nell'aerodinamica con approfondite analisi CFD per assicurare il migliore raffreddamento e un comportamento dinamico equilibrato su strada e in pista.

Anche il motore rimane il V8 aspirato a benzina in posizione centrale, collegato alla trazione posteriore attraverso un cambio 8 marce a doppia frizione. La potenza massima non è dichiarata perché ancora in fase di omologazione, ma non dovrebbe essere molto lontana dai 715 CV degli altri modelli già presentati.