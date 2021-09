Non deve essere facile, per le aziende specializzate in tuning, intervenire su auto di un certo prestigio senza snaturarne il DNA. A questo proposito quando si tratta di realizzare modifiche alla carrozzeria e di migliorare veicoli già ritenuti dei capolavori, Ares Design tra i maestri del settore.

Tra le sue creazioni spiccano i lavori sulla Porsche 911 Targa, a partire dall’Ares 964 Targa, il restomod realizzato sulla classica coupé turbo della Casa tedesca. Un rapporto, quello della carrozzeria con sede a Modena con le sportive Porsche, proseguito anche con l’ultimo progetto su base della 992 Targa di ultima generazione.

Carreggiate allargate

Proprio come l'Ares 964 Turbo annunciata all'inizio di quest'anno, anche nel caso della 992 Targa si tratta di una one-off. L’auto sfoggia un nuovo kit aerodinamico in fibra di carbonio disegnato dal Centro Stile Modenese e perfettamente integrato con la carrozzeria della sportiva Porsche.

Le carreggiate sono state allargate rispettivamente di 8 centimetri nella zona anteriore e di 4 centimetri in quella posteriore, un intervento che secondo gli specialisti di Ares, regala al veicolo una presenza su strada più imponente.

Nuove finiture interne di pregio

Gli interventi hanno riguardato anche l'interno, infatti l'Ares 992 Targa presenta un abitacolo completamente rinnovato in confronto al modello di serie. L’azienda ha utilizzato pelle di elevata qualità per i rivestimenti, assieme a nuove finiture di pregio per aumentare la sensazione di lusso a bordo.

Oltre agli aggiornamenti estetici l’auto ha ricevuto delle modifiche per aumentarne le prestazioni, in particolare il motore è stato messo a punto e grazie anche all’installazione di un nuovo impianto di scarico sportivo, sviluppa una potenza di 61 CV in più rispetto all’originale.

Prezzo riservato

Questo progetto one-off su base Porsche 992 Targa può essere realizzato da Ares Design su ordinazione e personalizzato a seconda delle volontà e dei gusti di ciascun cliente.

Il prezzo non è stato reso noto ma è sempre possibile contattare l'azienda italiana per informazioni purché si tratti di "intenditori e veri appassionati", come chiama Ares i suoi committenti.