Attendendo gli incentivi, continuano nel mese di aprile le promozioni su tutti i modelli di auto, anche con una più tradizionale motorizzazione a gasolio. Ne è un esempio la Renault Megane con carrozzeria Sporter, in allestimento Equilibre e con il turbo diesel Blue dCi da 115 CV.

Dal configuratore, il listino del modello, escluse imposte IPT e PFU, è di 27.350 euro, che scendono a 23.450 euro in caso di permuta o rottamazione di una vettura posseduta da almeno sei mesi: lo sconto iniziale, quindi, è di 3.900 euro.

Con un anticipo di 6.850 euro, le rate mensili sono poi 36 da 209,16 euro (TAN 5,75%, TAEG 7,17%). Al termine c’è la maxi rata da 13.675 euro, che mantiene questo valore se non si superano i 45.000 km; in caso contrario, si versano 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Come buona abitudine di Renault, nell’esempio sono compresi finanziamento protetto e pack service, che include tre anni di furto e incendio, un anno di driver insurance ed estensione di garanzia per tre anni o 60.000 km.

Vantaggi

L’offerta di Renault risulta interessante per lo sconto iniziale, ottenibile anche con un usato senza valore, che per questa Megane Sporter si avvicina ai 4.000 euro; poi ci sono le basse rate mensili, che includono alcuni servizi come assicurazioni, anche sul credito, e garanzia di tre anni.

Svantaggi

E’ necessario il possesso da almeno sei mesi di un usato, da rottamare o dare in permuta. I costi effettivi devono includere gli oneri finanziari, ed eventuali accessori sulle auto disponibili.

In sintesi