Tra le offerte di aprile ci sono anche le ibride: in attesa degli incentivi statali, provvedono le Case, come ad esempio Toyota e il suo WeHybrid Bonus per la Yaris 1.5 Hybrid.

L’allestimento Active per la Yaris 5 porte ha un prezzo di 22.900 euro, che si può ridurre grazie al bonus a 19.950 euro; con il finanziamento Toyota Easy si scende ulteriormente a 19.200 euro.

Dopo aver versato l’anticipo di 5.450 euro, si pagano poi 47 rate mensili da 148,39 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,63%); la maxi rata finale ammonta a 9.030 euro. L’offerta è disponibile solo in caso di permuta o rottamazione di autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, e per contratti chiusi entro il 30 aprile ma con immatricolazione entro il 31 dicembre.

Tanti i servizi disponibili in aggiunta, mentre la garanzia Toyota copre tre anni o 100.000 km, che salgono a 5 anni sui componenti ibridi.

Vantaggi

Con uno sconto iniziale di 3.700 euro, Toyota in qualche modo anticipa i futuri incentivi: per la Yaris anche la rata è piuttosto bassa, intorno ai 150 euro al mese, e con un minimo aggravio di spesa si possono aggiungere molti servizi.

La Casa offre anche una garanzia superiore a quella di legge, che è ancora più lunga sul sistema ibrido, un classico della tecnologia Toyota.

Svantaggi

Occorre una vettura usata, da rottamare o dare in permuta, posseduta da almeno 5 mesi. Nell’esempio, non sono indicati il chilometraggio massimo o il costo di eventuale esubero per ottenere il valore futuro garantito. La consegna fino a dicembre è un segno delle difficoltà di approvigionamento del nuovo.

In sintesi