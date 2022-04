Il restyling di metà carriera della BMW X7 è stato presentato il 13 aprile, col nuovo frontale e le sue luci sistemate due livelli a far discutere gli appassionati, che ormai al super doppio rene avevano quasi fatto l'abitudine.

Uno stile di rottura che ritorna anche sulla sua variante firmata Alpina, battezzata XB7, protagonista di una prima foto ufficiale nella quale mette in bella mostra proprio il tanto discusso muso, in versione ancora più sportiva. Ma non è solo l'estetica a uscire modificata dopo la cura Alpina: sotto il cofano infatti ci sono ancora più cavalli.

Più potente

La Alpina XB7 restyling è dotata del solito motore N63 V8 biturbo di 4,4 litri con tecnologia mild-hybrid, in grado di erogare 621 CV e 800 Nm di coppia al posto dei 520 CV della BMW M60i originale. Il cambio è il collaudato ZF a 8 rapporti, unito alla sempre presente trazione integrale xDrive.

L'incremento di circa 100 CV è stato ottenuto dal preparatore tedesco, pronto a entrare ufficialmente a far parte di BMW a partire dal 2026, grazie a un nuovo sistema di gestione del motore e a un nuovo sistema di raffreddamento, che permettono al SUV bavarese di raggiungere i 100 km/h in appena 4,2 secondi.

Design quasi invariato

Il brand non ha rilasciato foto e informazioni riguardanti l'interno dell'XB7. Come tutte le altre Alpina però, a parte la cospicua dose di lusso extra con pelle ovunque, non dovrebbe cambiare nulla a livello tecnologico rispetto alla BMW X7 restyling. Sul cruscotto dovrebbe restare in bella vista il nuovo sistema di infotainment aggiornato con iDrive 8, assieme a tutto il resto della tecnologia già presente sulla X7.

Come si può vedere dall'unica foto ufficiale rilasciata, oltre alle modifiche estetiche tipiche del restyling della X7, Alpina si è presa la licenza di aggiungere una nuova griglia illuminata e gli immancabili e tipici cerchi multirazza da 23 pollici. Il SUV meccanicamente dovrebbe poi essere dotato anche di un nuovo tipo di ammortizzatori unici, con sospensioni pneumatiche in grado di abbassarsi fino a 40 millimetri in marcia.

Gli ordini per la Alpina XB7 restyling dovrebbero aprirsi a settembre. Non resta quindi che attendere per il primo set fotografico completo ufficiale e la conferma di tutte le informazioni tecniche.