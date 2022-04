Lexus ha rilasciato un nuovo teaser per il suo prossimo SUV 100% elettrico. Si chiamerà RZ e debutterà il 20 aprile. L'ultima immagine di teaser rilasciata dalla Casa mostra una vista di 3/4 posteriore dell'auto, in cui si notano chiaramente le linee tese ispirate ai modelli del passato e del presente.

Evoluzione lussuosa

Il modello sarà il primo per "la sfida del marchio per una società a emissioni zero", come scritto nel comunicato rilasciato insieme all'immagine del teaser, e si tratterà di un'evoluzione più incentrata al lusso delle Toyota bZ4X e Subaru Solterra.

La versione Lexus basata sulla nuova piattaforma per veicoli a zero emissioni del Gruppo, come si vede dal teaser, sarà caratterizzata da un aspetto esterno più dinamico, grazie anche alla presenza dell'ultima evoluzione della classica griglia frontale single frame del Brand, in questo caso chiusa trattandosi di un modello elettrico.

Restando sul frontale, l'auto sarà poi dotata anche di un'evoluzione futuristica delle ormai classiche luci diurne a LED a boomerang del Brand, come visto nelle ultime foto ufficiali rilasciate dalla Casa, per una linea generale piuttosto affine con gli altri modelli ibridi attualmente in commercio.

Fotogallery: Foto - Lexus RZ 450e, i primi teaser del SUV elettrico

5 Foto

La prima

Al debutto sul mercato l'RZ, a tutti gli effetti la prima auto elettrica dedicata dell'azienda, sarà presentata in un'unica versione di lancio, la RZ 450e, che, in base alle ultime informazioni rilasciate, utilizzerà una versione dedicata del powertrain elettrico a doppio motore di Toyota, lo stesso della bZ4X.

Dovrebbe quindi generare la stessa potenza complessiva di 215 CV o 160 kW, con una potenza di picco leggermente superiore per giustificare il maggior prestigio del Brand di lusso del Gruppo. Tutte le informazioni a riguardo saranno rivelate domani, mercoledì 20 aprile, quando la Lexus RZ farà il suo debutto mondiale solo online.