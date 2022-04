Il 10 maggio scopriremo un nuovo modello Bentley. Ad annunciarlo è la Casa stessa che ha diffuso una foto e un video teaser criptici rimandando a quella data la presentazione della quinta auto della sua gamma. Secondo quanto ricostruito da Autocar, si dovrebbe trattare di una Bentayga a passo lungo, i cui rumors risalgono addirittura al 2016.

La famiglia si allarga, in tutti i sensi

In un’intervista passata rilasciata alla testata, i manager del marchio avevano anticipato alcune possibili varianti della Bentayga. Tra queste c’era una versione sportiva (che adesso conosciamo come Bentayga Speed con motore W12), una coupé e una a passo lungo, con quest’ultima che è stata avvistata su strada più volte dal 2020.

Bentley non ha confermato le indiscrezioni, ma le frasi che accompagnano i teaser sono piuttosto eloquenti. La Casa parla di un modello “atteso a lungo” e che porterà la gamma “a nuove lunghezze”, oltre a “una dimensione extra del benessere a bordo”. Insomma, gli indizi sembrano chiari e non lasciano grande spazio a dubbi o ipotesi.

Le possibil novità per abitacolo e motori

Non a caso, foto e video sembrano mostrare il pannello di una delle portiere posteriori, laddove si concentreranno le maggiori novità della Bentayga LWB (Long WheelBase). Il potenziale aumento del passo di circa una decina di centimetri andrà tutto a vantaggio dei passeggeri posteriori che potranno così viaggiare ancora più comodi e rilassati.

Bentley Bentayga, le foto spia della versione a passo lungo

Insieme alla lunghezza extra, comunque, Bentley potrebbe aggiungere una ricca dotazione di bordo per avvicinare ulteriormente il suo modello ad una limousine. Non prevediamo grandi novità per le motorizzazioni, mentre i prezzi di partenza potrebbero essere sensibilmente più alti.

Ricordiamo che attualmente il listino della Bentayga parte da circa 176.000 euro per la versioni ibrida plug-in da 449 CV, mentre la Speed da 635 CV parte da 249.000 euro. Da non dimenticare anche la V8 da 549 CV e prezzo d’attacco intorno ai 187.000 euro. Naturalmente, le personalizzazioni e la lunga lista di accessori sono escluse.