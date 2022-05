La gamma della Hyundai i30 riceve una versione speciale numerata della sportivissima versione N. Si chiama Drive-N Limited Edition e ne sono previsti soltanto 800 esemplari in tutto il mondo, di cui 620 per il mercato europeo.

A cambiare è l'estetica, con dettagli particolari che è impossibile vedere su un'altra i30 N "di serie". Al momento mancano informazioni sull'arrivo in Italia di questa serie limitata della i30 N.

Due colori

La prima caratteristica distintiva di questa particolare versione della Hyundai i30 N è sicuramente la verniciatura. Le tinte scelte da Hyundai per equipaggiare la Drive-N Limited Edition sono due, si chiamano Phantom Black Pearl e Serenity White Pearl e sono vernici perlate che richiedono solitamente diverse ore di lavoro in più per essere applicate.

Alle speciali tinte, sono poi abbinati dei cerchi in lega dal design dedicato, da 19 pollici, forgiati e con colorazione in bronzo scuro opaco. Infine, tutti i badge Hyundai sono neri al posto del classico colore cromato e abbinati a dettagli rossi, come le pinze freno e le cuciture dei sedili.

Completano le modifiche estetiche le targhette dedicate sui due parafanghi anteriori con incise le coordinate GPS del Centro Test Hyundai Motor Europe situato vicino al circuito del Nurburgring.

All'interno, oltre alle cuciture e ai dettagli rossi già citati, spiccano i loghi N sui sedili in alcantara, che diventano per l'occasione illuminati, quasi a ricordare i loghi M posti sui sedili delle nuove BMW M3 e M4.

Meccanica classica

Nulla cambia a livello meccanico, dove a spingere la i30 N Drive-N Limited Edition resta il 2,0 litri turbo da 276 CV e 392 Nm di coppia.

Proprio come l'i30 N standard, a restare è anche il pulsante N Grin Shift (NGS) che aumenta temporaneamente la potenza di 10 CV, per circa 20 secondi. A completare la dotazione ci sono poi il tetto in vetro apribile e una nuova barra di irrigidimento posteriore, più grande rispetto a quella di serie.