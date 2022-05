Non solo ibride: le offerte di maggio riguardano tutti i tipi di motorizzazioni. Ce lo dimostra Jeep, che tra gli esempi promozionali include la Jeep Compass, con il motore 1.6 M-Jet da 130 CV.

Con il cambio manuale e in allestimento Longitude, questa Compass può essere acquistata con il finanziamento Jeep Excellence, che richiede una vettura in permuta, ed è riservato, con alcune limitaizoni, ad auto in pronta consegna.

Il listino da 32.900 euro scende a 28.400 euro senza finanziamento, o a 27.400 euro con il pagamento delle rate. Inizialmente, l’anticipo è di 9.080,44 euro, mentre le rate mensili sono 48 da 199 euro (TAN 6,19%, TAEG 7,83%), che comprendono già i 3.50 euro di spese di incasso.

Al termine, la maxi rata ammonta a 14.884,83 euro, per un massimo di 90.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Gli importi di esempio comprendono alcuni servizi, come Identicode, polizza pneumatici e la manutenzione Maximum Care per 2 anni o 60.000 km.

Vantaggi

Anche su una vettura diesel come la Compass M-Jet, Jeep è in grado di proporre un’offerta interessante; anzi, tra le proposte ufficiali, è una di quelle con la rata di importo minore. Pregevole l’inclusione delle spese di incasso nella rata di esempio, come pure il servizio di manutenzione biennale.

Svantaggi

E’ necessario un usato in permuta, e ci sono limitazioni da verificare in concessionaria. L’anticipo di oltre 9.000 euro è piuttosto elevato, se l’usato in permuta ha poco valore.

In sintesi