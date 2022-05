Per Renault, il futuro a emissioni zero non è solo elettrico. Come altri marchi, anche la Casa francese si sta impegnando su soluzioni alternative come l’idrogeno.

A tal proposito, il 19 maggio la Losanga presenterà il suo primo concept alimentato con questo carburante e, per tenere alta l’attesa, ha pubblicato un terzo teaser permettendoci di dare uno sguardo ai futuristici interni.

Attento all’ambiente e alla tecnologia

Il video teaser mostra alcuni dettagli dell’abitacolo che, oltre a essere iperconnesso e all’avanguardia, utilizzerà tantissimi materiali ecosostenibili. Renault, infatti, parla di un concept composto per il 70% da materiali riciclati e riciclabile a sua volta per il 95%.

Si tratta di un’idea interessante e portata avanti recentemente anche da BMW col prototipo i Vision Circular esposto al Salone di Monaco 2021. Al di là dell’aspetto “green”, il concept (il cui nome non è stato ancora svelato) avrà a disposizione ben quattro schermi sulla plancia, in uno schema che ricorda molto quello dei quattro fari LED presenti nel frontale.

Parlando proprio di stile, per la Losanga il look del modello influenzerà fortemente lo stile delle Renault del domani. Secondo alcuni rumors, le sue linee potrebbero anticipare la Renault 4 che tornerà come auto 100% elettrica intorno al 2025.

Motore a idrogeno non convenzionale

Per la Casa, il concept s’ispirerà ai principi di “sostenibilità, mobilità inclusiva e sicurezza”, ma, come detto, non sarà a batteria. Anche se non è stato ancora confermato ufficialmente, la nuova Renault potrebbe utilizzare un powertrain capace di bruciare idrogeno per ridurre il suo impatto ambientale.

Il SUV crossover, quindi, non dovrebbe impiegare una classica soluzione fuel cell come quelle della Toyota Mirai o della Hyundai Nexo, ma avrà un funzionamento simile a quello studiato da Toyota con la GR Yaris e la Corolla.

La vetrina in cui verrà presentato il concept sarà piuttosto importante. Renault toglierà i veli al suo modello il 19 maggio al Grand Palais Ephémère e alla Torre Eiffel nel corso del Summit ChangeNOW, ossia uno dei principali eventi mondiali dedicati alla sostenibilità ambientale.