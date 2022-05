Per festeggiare i 50 anni della divisione M, BMW ha progetti importanti. La Casa bavarese ha già studiato una serie di iniziative speciali e nei prossimi mesi lancerà nuovi modelli celebrativi.

Tra questi potrebbe esserci spazio per una sorpresa: secondo quanto riportato da BMW Blog, la concept 3.0 CSL Hommage del 2015 potrebbe diventare un modello di serie a tiratura limitata basato sulla prossima M4 CSL.

Omaggio al passato

Anche se dal punto di vista estetico potrebbero esserci delle importanti differenze rispetto al prototipo, la BMW celebrativa riprenderà comunque i tratti stilistici identificativi della 3.0 CSL degli anni ’70. Come detto, alla base dovrebbe esserci la M4 CSL, la versione più spinta e corsaiola dalla coupé bavarese che debutterà il 20 maggio a Villa d'Este.

BMW 3.0 CSL Hommage Concept

La vettura dovrebbe pesare circa 1.550 kg grazie ad una “dieta” molto rigida basata su tanti pannelli in fibra di carbonio e sulla semplificazione dell’abitacolo, dove verranno rimossi i sedili posteriori e dove troveremo una strumentazione digitale semplificata.

Sempre in riferimento alla dotazione della M Hommage (questo il nome provvisorio dato da BMW Blog), si pensa ad un’aerodinamica ancora più sofisticata e a dei supporti per montare GoPro e action camera per riprendere le proprie sessioni in pista.

Esclusiva nelle prestazioni e nel prezzo

Insieme al telaio e alla carrozzeria, anche il motore dovrebbe essere ripreso dalla M4 CSL. Il propulsore S58 a 6 cilindri in linea potrebbe essere portato dai 510 CV della M4 Competition a quasi 600 CV e 700 Nm. A guadagnarne saranno ovviamente le prestazioni, con uno scatto 0-100 km/h che potrebbe essere inferiore ai 3,5 secondi, mentre la velocità massima supererebbe i 300 km/h.

BMW 3.0 CSL Hommage Concept

Dovrebbero esserci confermati sia la trazione posteriore che il cambio automatico a 8 rapporti. Il prezzo, invece, si prospetta ben più impegnativo di una M4. Probabilmente prodotta in circa 50 esemplari, la M Hommage potrebbe arrivare a fine 2022 e costare tra i 600 e i 700 mila euro diventando così una delle BMW più care di sempre.