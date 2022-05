La Lexus UX, il più piccolo della gamma dei SUV ibridi del brand giapponese, si aggiorna per il 2022 con nuovi contenuti tecnici e tecnologici.

Si parte con il nuovo assetto della versione F Sport per passare ai nuovi rivestimenti interni di tutte le versioni, fino al sistema di infotainment preso direttamente dalle sorelle maggiori. Ecco tutti i dettagli.

Più rigida

La novità più importante introdotta con questo aggiornamento annuale della Lexus UX riguarda l'assetto della versione F Sport, quella più sportiva in gamma. Il nuovo gruppo sospensioni installato dona una maggior rigidità all'auto rispetto agli esemplari degli anni passati.

Prevede di serie gli ammortizzatori AVS a taratura variabile in base alle velocità e al manto stradale, che permettono di aumentare la tenuta di strada senza compromettere il comfort di marcia. Grazie anche alle barre antirollio sportive anteriori e posteriori la Lexus UX diventa così più stabile alle alte andature e quando il ritmo si fa generalmente più forzato.

Ma l'aumento di rigidità del SUV ibrido giapponese non riguarda solo il comparto sospensioni. Dai tecnici della Casa sono state apportate sul telaio delle nuove saldature strutturali in punti importanti per la torsione della scocca, in modo da rendere il feedback di guida il più preciso possibile. Caratteristica ricercata anche a livello di sterzo, con l'introduzione di un nuovo giunto rigido sulla scatola guida.

Più tecnologica

Ma le novità introdotte con il model year 2023 non si fermano solo alla meccanica. Quest'anno debutta sul SUV ibrido giapponese anche un nuovo comparto infotainment più completo e moderno.

Sulla plancia trova posto lo schermo da 12,3 pollici preso in prestito dalle sorelle maggiori della gamma, con CarPlay anche wireless, Android Auto, l'App Lexus Link e il nuovo assistente vocale Hey Lexus, che promette di rendere più efficiente l'interazione uomo-macchina durante la guida.

Lexus coglie anche l'occasione per rimuovere del tutto l'ormai famoso trackpad tattile e per avvicinare lo schermo al guidatore di 143 mm, per permettere una migliore interazione con il nuovo schermo touchscreen.

Più sicura

Per il 2022 Lexus UX introduce poi un aggiornamento complessivo riguardante i sistemi di assistenza alla guida di livello 2.

Arriva tra gli equipaggiamenti del SUV ibrido l'Intersection Turning Assist, il sistema sviluppato da Toyota che ha debuttato anche sull'ultima generazione di Yaris e in grado di riconoscere gli incroci, rallentando ed eventualmente fermandosi se sopraggiungono altri veicoli, insieme all'Emergency Steering Assist, in grado di aiutare il guidatore a sterzare per evitare gli ostacoli, senza allontanarsi troppo dalla corsia di marcia.

Inoltre il normale cruise control adattivo viene ritarato per fornire un migliore adattamento di velocità durante le curve più impegnative, con maggiore anticipo rispetto al passato.

Nuovo allestimento e colori

Infine, fanno il loro ingresso nella gamma della Lexus UX anche i nuovi allestimenti Urban e Design. Il primo si pone alla base del listino come versione di accesso e disponibile con il solo powertrain a due ruote motrici, il secondo invece è un po' più completo e si posiziona subito sotto agli allestimenti top di gamma F Sport e Luxury.

Con una dotazione piuttosto completa e ordinabile sia con trazione anteriore che integrale, l'allestimento Design dovrebbe rappresentare i maggior volumi di vendita per la UX, che sempre per l'occasione aggiunge al suo listino anche nuove tinte per la carrozzeria.