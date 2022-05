Gli esempi di promozioni in Casa Lancia per la fine di maggio recitano: "sono tornati gli incentivi statali". Cosa significa? A fronte di una vettura da rottamare omologata in classe inferiore a Euro 5, è possibile accedere ad uno sconto piuttosto elevato per l’acquisto di tutta la gamma, come ad esempio la Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, con il 10 FireFly mild-hybrid da 70 CV.

Unendo il contributo statale al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid si scende da 18.500 euro a 12.150 euro; un poco più alto è il prezzo senza finanziamento, 13.950 euro.

Con un anticipo di 2.620 euro, la Ypsilon può essere acquistata con 36 rate mensili da 149 euro (TAN 6,85%, TAEG 10,51%); al termine, la maxi rata ammonta a 6.676,95 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Sommando incentivi e sconti offerti da Lancia, una Ypsilon Alberta Ferretti può contare su un prezzo iniziale più basso di oltre il 34%, aderendo al finanziamento con mini rate, che sono inferiori ai 150 euro, comprese le spese mensili.

Svantaggi

Occorre un’auto da rottamare con specifiche caratteristiche; inoltre i tassi di interesse non sono tra i più bassi del periodo, con un TAEG superiore al 10,50%.

In sintesi