Le offerte nel mese di maggio riguardano anche formule di leasing: Land Rover propone ad esempio la soluzione Jump+, vale a dire un leasing destinato sia a persone giuridiche che a privati, con o senza partita IVA.

Per la nuova Defender, ad esempio, i prezzi esemplificativi sono con IVA, senza incentivi statali, e senza obbligo di permuta o rottamazione.

Per una Land Rover Defender 110 SE D200 MHEV AWD con cambio automatico il valore iniziale del listino è di 71.800 euro IVA compresa; con un anticipo di 18.170 euro, si pagano 47 canoni mensili da 450 euro (TAN 2,95%, TAEG 3,38%).

C’è poi una rata finale di 36.817,42 euro, per un massimo di 80.000 km e 0,25 euro per ogni chilometro in più.

Nell’esempio non sono indicati servizi aggiuntivi, ma comunque si dispone di un bonus di 2.000 euro in caso di sistituzione di Defender con un nuovo finanziamento.

Vantaggi

Land Rover estende anche ai privati la formula del leasing, permettendo di pagare circa la metà del valore iniziale della vettura mediante anticipo e rate. Per questa Defender non c’è obbligo di rottamazione, mentre la permuta può compensare anche in parte la spesa iniziale.

Svantaggi

Altre proposte simili comprendono alcuni servizi nella rata; i tassi di interesse sono comunque piuttosto bassi, mentre sono più alte le spese di apertura e i costi di incasso mensili.

In sintesi