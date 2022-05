Nissan apre gli ordini per la Juke Hybrid, la prima versione elettrificata del crossover coupé.

La versione full hybrid da 143 CV è disponibile nei tre allestimenti N-Connecta, N-Design e Tekna con prezzi a partire da 30.300 euro e la possibilità di sfruttare l’incentivo statale di 2.000 euro dando in rottamazione un’auto Euro 5. Ecco le principali novità e la dotazione tecnologica.

Due motori e un cambio fuori dall’ordinario

L’aspetto principale della Juke Hybrid è la motorizzazione che si compone di un motore termico da 94 CV e 148 Nm e di un’unità elettrica da 49 CV e 205 Nm alimentata da una batteria da 1,2 kWh. Complessivamente, la Nissan eroga 143 CV e, secondo la Casa, permette consumi tra i 5 e i 5,2 l/100 km con emissioni comprese tra 114 e 117 g/km.

L’auto parte sempre in modalità 100% elettrica e la mantiene fino ai 55 km/h. Tra gli accorgimenti meccanici, c’è da segnalare il cambio multi-mode che non presenta né frizione né sincronizzatori per ridurre gli attriti interni. La prima marcia è inserita in modalità puramente elettrica, mentre le altre 4 marce impiegate in modalità termica sono sincronizzate attraverso due motori elettrico (uno di trazione e uno ausiliario).

Non teme il traffico

Nella dotazione di serie delle Juke Hybrid c’è il Nissan e-Pedal Step, una soluzione particolare che consente di accelerare e rallentare utilizzando (quasi) solo un pedale. Sollevando il piede dall’acceleratore, infatti, la vettura rallenta in modo più evidente rispetto agli altri modelli fino a circa 5 km/h, dopodiché è necessario utilizzare il freno.

Parlando sempre di tecnologia, il pacchetto ProPILOT della Juke include il sistema di frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, rilevamento della segnaletica stradale, sistema di mantenimento della corsia, sistema di avviso e intervento dell’angolo cieco.

Inoltre, utilizzando l’app NissanConnect Services tramite il proprio smartphone si possono effettuare diverse azioni a distanza come aprire e chiudere le portiere, accendere le luci e ricevere delle notifiche se la vettura supera un perimetro o una velocità prestabiliti.

Come detto, il listino della Nissan parte dai 30.300 euro per la N-Connecta, mentre la N-Design e la Tekna hanno prezzi rispettivamente di 31.500 euro e 32.860 euro. Le prime consegne sono previste da settembre 2022.