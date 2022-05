Gran Turismo non è solo un simulatore di guida, ma anche un "posto" digitale dove le Case auto possono dar sfogo alla creatività, dando vita a concept che poi prendono il nome di Vision Gran Turismo - spesso abbreviato in "VGT". Questi progetti poi arrivano nel gioco tramite aggiornamento, acquistabili e guidabili.

La più recente di queste è la Suzuki Vision Gran Turismo, un'auto da corsa virtuale in stile speedster a due posti e motore centrale, che ricrea in chiave moderna la stravagante GSX-R/4 Concept presentata nel 2001 (in foto a fondo articolo). E le sorprese migliori, naturalmente, sono sotto il cofano.

Leggerezza e motore Hayabusa 1.3L

Invece di un motore automobilistico, Suzuki ha preferito optare per il 1.3 a quattro cilindri in linea della moto sportiva Hayabusa. E poi ha unito questo propulsore a tre motori elettrici, due per le ruote anteriori e uno montato sull'asse posteriore, garantendo quindi la trazione integrale.

Il risultato è che questa Vision Gran Turismo offre 426 CV a 9.700 giri/min, per una coppia massima di 610 Nm, su un peso di appena 970 kg. Calcolatrice alla mano, significa 2,27 kg/CV - simile a quello di supersportive come la McLaren 720S o la Lamborghini Huracan.

Esteticamente, anche se dal colore Champion Yellow e la conformazione da Speedster biposto sembrerebbe quasi una Dallara Stradale con linee più "pulite", sono chiarissimi i richiami al corso stilistico della Swift Sport - soprattutto nella forma dei lunghi fari a LED anteriori. Sul sito ufficiale di Gran Turismo si dice che in un secondo momento arriverà anche una variante da gara per il Gr.3.

Resterà virtuale

Come le altre auto VGT che l'hanno preceduta, la Suzuki da corsa per Gran Turismo non vedrà mai la produzione. Solitamente queste vetture Vision servono ai marchi per esprimere senza limiti quello che farebbero nel design, avendo "carta bianca". Comunque c'è ancora una speranza che ne venga costruito un esemplare vero e proprio da esposizione per eventi pubblici - una storia simile al Volkswagen Maggiolino Vision GT che divenne un'auto reale.

Suzuki GSX-R/4 Concept

Oltre alla Suzuki in questione, l'aggiornamento gratuito 1.15 di Gran Turismo 7 - disponibile già da ora per il download - porta in game anche la Toyota GR010 Hybrid 2021 e la Roadster Shop Rampage Camaro. Di modelli VGT però ne esistono parecchi e di numerosi marchi. Ve ne lasciamo alcuni esempi qui sotto.