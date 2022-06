Il Salone del Mobile torna a Milano dal 6 al 12 giugno. Per una settimana la città si anima anche con il Fuori Salone e accoglie installazioni, mostre, presentazioni e approfondimenti dedicati ai temi della moda, della sostenibilità, dell’architettura e della tecnologia.

Si tratta di aspetti importanti e attuali anche per il mondo dell’auto e, infatti, non mancano costruttori che mostrano la loro visione del futuro in occasione della Design Week milanese.

Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Audi

Audi A6 Avant e-tron concept

Cosa e quando: Dal 7 al 12 giugno, Audi accoglie i visitatori all’interno dei 1.500 metri quadri del Palazzo del Credito Italiano (ribattezzato “The Medelan”) in Piazza Cordusio. Qui è stata creata l’Audi House of Progress, “un luogo in cui la visione del domani è già realtà”.

La sede è stata divisa in tre aree tematiche: “Re-generate our planet” (mostra la visione di un futuro sostenibile attraverso una filiera dell’auto carbon neutral), “Re-generate our society” (dove si approfondiscono i temi di diversità e inclusione) e “Re-generate our lives” (si parla della centricità dell’uomo e delle sue esigenze nella progettazione industriale).

Attraverso mostre, panel, talk e anteprime esclusive, il marchio tedesco condivide la sua visione del pianeta, della società e dell’individuo. Sono anche presenti numerosi concept, tra cui l’A6 Avant e-tron, la Grandsphere, la Skysphere e l’Urbansphere.

Tra gli eventi confermati ci sono l'anteprima del libro "quattro book" (7 giugno alle 20) e, l'8 giugno alle 16, il talk interdisciplinare Re-generation con ospiti Marc Lichte (responsabile del design di Audi) e Henrik Wenders (senior vice president di Audi).

Dove: Piazza Cordusio

BMW

BMW i Vision Circular, il concept 100% riciclabile

Cosa e quando: La Casa bavarese prevede una serie di eventi all’interno del filone narrativo “Tales from a neo collective future”. I talk si tengono nella House of BMW situata in via Verri con la moderazione dell’artista Mike Meiré. Oltre alle discussioni, il programma di sei giorni comprende installazioni, performance e workshop.

A prendere la parola sono il direttore del design BMW Domegoj Dukec e gli artisti Claudia Rafael, Anna Deller-Yee e il duo di moda Botter. Attraverso le riflessioni dei protagonisti si vuole esplorare il futuro e capire come la tecnologia potrà plasmare la vita quotidiana. In particolare, vengono affrontati i temi della connessione, della digitalizzazione e della circolarità.

Il programma:

Martedì 7 giugno ore 15.00 – Domegoj Dukec

Mercoledì 8 giugno ore 15.00 – Botter “How can we translate given standards into new forms?”

Giovedì 9 giugno ore 15.00 – Claudia Rafael “What is beauty beyond categories of race and gender?"

Venerdì 10 giugno ore 15.00 – Anna Deller-Yee “How can human touch empower collective movements in digital times?”

Dove: Via Verri

Citroen

Citroen Ami

Cosa e quando: Il marchio francese si presenta alla Milano Design Week con "Les AMI de Ro", un progetto firmato da Rossana Orlandi all'insegna dell'innovazione con protagonista la baby elettrica Citroen AMI.

Dove: Galleria Rossana Orlandi, via Matteo Bandello 14-16.

Cupra

Cosa e quando: Il brand spagnolo è presente alla Milano Design Week 2022 per mettere insieme i mondi delle due e delle quattro ruote. Tutti i giorni dal 7 al 12 giugno, dalle 11 alle 23, il Cupra Garage Milano accoglierà gli appassionati “in un’esperienza immersiva per scoprire l’impulso di una nuova generazione”.

In particolare, Cupra presenta i nuovi frutti della collaborazione col team Mooney VR46, tra cui speciali moto, caschi, tute da gara e divise ufficiali con logo Cupra che accompagneranno la scuderia nelle gare dei campionati del mondo di MotoGP e Moto2.

L’esposizione al Cupra Garage Milano è completata dal cortometraggio “A shared impulse”, mentre in Piazza XXV Aprile è stato installato un container industriale lungo 12 metri che consente al pubblico di interagire coi prodotti Cupra.

Dove: Cupra Garage, Corso Como 1

Garage Italia

Cosa e quando: Fino al 12 giugno, l'atelier milanese mostra in anteprima la Spider Duetto Hybrid, un originale restomod della mitica scoperta Alfa Romeo di 30 anni fa alimentata da un sistema mild hybrid.

Dove: sede di Garage Italia, Piazzale Accursio 22

Hyundai

Hyundai Ioniq 5

Cosa e quando: Hyundai è il main sponsor dell’edizione 2022. Anche se non sono ancora state definite nel dettaglio il programma e le eventuali esposizioni, è probabile che il brand metta in evidenza la Ioniq 5, il crossover pluripremiato ai World Car Awards.

Lexus

Cosa e quando: L’evento “Lexus – Sparks of Tomorrow” appartiene alla rassegna Tortona Design Week nella sede di Superstudio Più. In questo spazio, la Casa giapponese presenta la sua visione del futuro elettrico con ON/, un’installazione dell’architetto Germane Barnes.

Di fatto, la creazione svela i prototipi realizzati dai finalisti del Lexus Design Award 2022 e mette in scena le idee degli studenti del Royal College of Art di Londra sul tema della mobilità nel 2040.

La mostra di Lexus è visitabile dal 6 al 12 giugno dalle 11 alle 21.

Dove: via Tortona 27/bis

MINI

Lo stilista inglese Paul Smith

Cosa e quando: Martedì 7 giugno dalle 16.30 alle 17.30, MINI presenta la Recharged by Paul Smith, una vettura unica che, secondo la Casa, "porta l'iconico e sportivo heritage di MINI nel futuro".

Si tratta di un nuovo prodotto della lunga collaborazione con lo stilista inglese. Tra le ultime creazioni ricordiamo la MINI Strip, un prototipo ecosostenibile e iper minimalista.

Dove: viale Umbria 95

Porsche

Cosa e quando: La presenza di Porsche alla Milano Design Week fa parte della serie di interventi artistici chiamati “The Art of Dreams”, dove la Casa della Cavallina espone un’opera d’arte scultorea che “prende vita” attraverso alcune coreografie.

Dove: Palazzo Clerici, via Clerici 5

Subaru

Subaru Solterra

Cosa e quando: Al Tortona Design District di Milano debutta in Italia la Subaru Solterra. Il crossover full electric delle Pleiadi si mostra al pubblico nel Subaru Peace of Mind Lounge, un’area incentrata sul relax e sulla sostenibilità. Sono in programma anche numerose esibizioni e performance artistiche.

Dove: via Tortona