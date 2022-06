L’Alfa Romeo Tonale arriva in concessionaria. Dal weekend dell’11 e 12 giugno, i clienti potranno scoprire (e provare) il primo SUV compatto del Biscione, il quale è già ordinabile nella configurazione Hybrid da 130 e 160 CV.

E per accompagnare il nuovo modello è stata lanciata la campagna pubblicitaria “Live Unpredictably” declinata sui vari media con una colonna sonora speciale rappresentata dalla rivisitazione moderna di “Amandoti”.

Nelle “puntate” precedenti

Lo sbarco negli showroom Alfa Romeo è l’ultima tappa di un viaggio iniziato diverse settimane fa e che ha visto la Tonale protagonista di numerosi eventi privati. Nello specifico, il SUV è stato mostrato nel corso di 85 tappe e 75 città a una media di circa 200 persone a evento.

Alfa Romeo Tonale private preview tour

Inoltre, i primi 70 clienti al mondo della Tonale (tra cui i primi tre esemplari in assoluto usciti dallo stabilimento di Pomigliano d’Arco) sono entrati in un programma di customer care molto speciale. A loro, infatti, è stata data la possibilità di inviare impressioni e opinioni sull’auto direttamente a un call center dedicato e attivo 24 ore su 24.

Motori, allestimenti e prezzi di lancio

Ora la Tonale è a disposizione di tutti i clienti con le motorizzazioni di lancio a benzina 1.5 4 cilindri da 130 CV (negli allestimenti Super e Sprint) e 160 CV (nelle versioni Ti e Veloce).

In entrambi i livelli di potenza c’è l’abbinamento alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a 7 marce in cui è integrato il motore elettrico da 15 kW e 55 Nm che supporta il propulsore termico in determinate fasi della guida.

Le motorizzazioni mild hybrid sono ordinabili anche nell’allestimento Edizione Speciale dedicato ai primissimi clienti del SUV.

I prezzi dell’Alfa Romeo partono da 35.500 euro per la Super 130 CV e arrivano a 44.800 euro per la Veloce 160 CV. Più avanti si aggiungeranno alla gamma anche un motore ibrido plug-in a benzina da 275 CV e un diesel 1.6 da 130 CV.

La Tonale è disponibile anche con finanziamento di FCA Bank con rata mensile a partire da 299 CV per l’Edizione Speciale Hybrid 130 CV e con formula di noleggio di Leasys.