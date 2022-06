Dal 2014 Audi prende parte al Salone del Mobile di Milano con un format costantemente rinnovato, mostrando oggetti di design usati come "scusa" per parlare del proprio approccio al futuro. Un approccio che quest'anno è all'insegna del "Re - generate", concetto declinato sotto differenti punti di vista e punto di partenza di differenti talk con vari ospiti, per parlare del futuro della mobilità e non solo.

Futuro fatto di progresso e sostenibilità e che non passano unicamente attraverso motori elettrici, ma anche per materiali ecologici, scelte responsabili e un approccio differente nella creazione delle auto. Tematiche al centro di un incontro tenutosi nella "Audi House of Progress", la casa dei 4 Anelli durante il Salone del Mobile 2022.

Sostenibilità dalla base

Produzione carbon neutral in tutti i propri stabilimenti entro il 2025. Ecco uno degli obiettivi principali di Audi, che già nel 2018 ha compiuto un primo importante passo nella fabbrica belga di Bruxelles, la prima di un brand premium ad aver raggiunto la neutralità carbonica tramite maggiore efficienza nella gestione dell’energia, un incremento nell’utilizzo di energie rinnovabili e la compensazione di emissioni.

Ma non è tutto qui, perché produrre auto elettriche in fabbriche green è solo un tassello in un cammino di sostenibilità, dove anche la supply chain conta. Per questo dal 2019 Audi cerca fornitori che siano anche loro sostenibili. Un lavoro di certo non semplice, perché coinvolge centinaia di aziende sparse in 60 differenti paesi del mondo, ma necessario per garantire che ogni anello della catena di approvvigionamento rispetti il cammino di carbon neutrality intrapreso da Ingolstadt. Sono quindi sempre più diffusi materiali ecosostenibili - esposti nella House of Progress - come tessuti o altri materiali ricavati dal riciclo di bottiglie di plastica.

Un concetto ripreso durante il talk anche da Sebastian Copeland, fotografo ed esploratore polare impegnato a fotografare ambienti che stanno soffrendo particolarmente per il surriscaldamento globale, che ha sottolineato come anche il comportamento nocivo per l'ambiente di un singolo può avere ripercussioni su tutto il Pianeta.

Sostenibilità e design

L'avvento delle auto elettriche permette poi di creare anche nuovi ambienti, liberi dagli ingombri meccanici tipici delle auto con motori a combustione. In casa Audi l'ultimo esempio in ordine di tempo è rappresentato dalla urbansphere concept, grossa monovolume emissioni zero nata col concetto di "insideout", dove a nascere per primo è stato l'abitacolo, grazie anche ai feedback dei clienti.

Arredamento poi ripreso, in forma virtuale, dall'italiana Poliform che ha creato un salotto ispirandosi proprio allo stile del monovolume elettrico Audi.

Sostenibilità fino alla fine

Si parte quindi con ricerca di fornitori etici nei confronti dell'ambiente, fino ad arrivare al termine del ciclo vitale dei vari elementi che compongono l'auto. Basta pensare a ciò che avviene con motori elettrici ormai inservibili, trattati non come oggetti da buttare ma come punto di (ri)partenza grazie al riciclo dei vari materiali ed elementi che li compongono.