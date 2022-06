Il super yacht Tecnomar for Lamborghini 63 ha vinto il prestigioso premio "Motor Yacht under 25 meters" agli International Yacht & Aviation Awards 2022. La barca tutta italiana è stata descritta come la migliore in termini di design, stile e architettura.

Si ispira alla Lamborghini Sian nello stile, nelle dimensioni e nel carattere. Con due motori V12 per un totale di 4.000 CV può raggiungere una velocità massima di 60 nodi (111 km/h).

Premiato tra i migliori

Il Lamborghini 63 è stato premiato alla cerimonia finale degli awards internazionali per barche e aerei che si è tenuta a Venezia il 27 maggio nella splendida cornice del Belmond Hotel Cipriani, di fronte a esperti del settore provenienti da ogni parte del mondo.

Il suo design, la sua qualità costruttiva e il suo stile hanno conquistato la giuria che si è dimostrata soddisfatta della scelta e del premio assegnato.

Stefano Rutigliano, Strategy Director di Automobili Lamborghini ha così commentato:

Questo premio celebra il successo del nostro ambizioso progetto e il grande lavoro svolto da Lamborghini e Tecnomar: riprodurre l'essenza del DNA Lamborghini in uno Yacht sportivo di lusso. Questo motoryacht è la perfetta interpretazione di una Lamborghini in ambiente nautico.

Fotogallery: Foto - Tecnomar for Lamborghini 63 il migliore sotto i 25 metri

4 Foto

Il Toro acquatico

Presentato nell'estate 2020, lo yacht Tecnomar for Lamborghini 63 è una barca dal design unico, realizzata dal Centro Stile di Sant'Agata Bolognese in collaborazione con gli ingegneri nautici di The Italian Sea Group. Unisce stile, qualità e design a prestazioni acquatiche di tutto rispetto.

Prodotto in soli 63 esemplari, entrambe le Case hanno mantenuto estrema riservatezza in questi due anni riguardo i fortunati acquirenti a eccezione di un caso, quello di Conor McGregor. Il campione di MMA ha infatti recentemente annunciato di averne acquistato un esemplare, personalizzato secondo i propri gusti.

Qui sotto potete invece gustarvi la video prova speciale fatta dal nostro Giuliano sul Tecnomar for Lamborghini 63.