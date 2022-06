L'auto in Italia più che una scelta è una necessità. Siamo abituati a compiere anche gli spostamenti più brevi in autonomia e nonostante i crescenti servizi di sharing e proprietà flessibili l'auto di proprietà rimane un caposaldo della nostra cultura. A certificarlo è una ricerca condotta dal comparatore web Confused.com, che ha stilato la classifica delle nazioni europee con più auto per persona.

La Top 10

In cima alla classifica c'è il Lussemburgo, un paese tanto piccolo quanto ricco, con un reddito pro capite tra i più alti al mondo. Facile immaginare, quindi, che non sia certo un problema acquistare un'auto per il lussemburghese medio e, infatti, ci sono 681 auto per 1.000 abitanti. Un dato che potrebbe essere anche "dopato" dalla quantità di aziende con sede in Lussemburgo che immatricolano flotte di auto aziendali nel paese.

Al secondo posto c'è l'Italia, che si ferma a 663 automobili ogni 1.000 abitanti. Da noi l'auto è un fattore culturale e sociale, che non ha mai conosciuto grandi crisi dal boom degli Anni '60, ma è anche vero che mancano alternative infrastrutturali veloci in gran parte del Paese, che continua a contare per lo più su una rete autostradale molto ramificata.

A chiudere il podio c'è Cipro, con 645 vetture per 1.000 residenti.

Posizione Nazione Auto per 1.000 persone 1 Lussemburgo 681 2 Italia 663 3 Cipro 645 4 Polonia 642 5 Finlandia 642 6 Estonia 598 7 Malta 597 8 Germania 574 9 Austria 562 10 Slovenia 558

Tante auto, spesso vecchie

La presenza di così tante auto potrebbe sembrare una notizia positiva, soprattutto per il mercato. Ma non è proprio così: come sottolinea l'UNRAE l'età media delle auto del nostro Paese sfiora i 12 anni, nonostante lo stanziamento degli incentivi sia ormai una pratica abituale per favorire l'acquisto di auto nuove.

Ed è proprio nel prezzo delle auto in Italia che si trova una parziale spiegazione a questi numeri. Confused.com ha infatti stilato la classifica degli stati europei dove conviene di più acquistare una vettura e l'Italia è ben lontana dalle posizioni che contano: con un prezzo medio di 24.900 euro siamo al 18esimo posto. Un dato che, se letto in relazione al reddito medio nazionale, rende l'acquisto di una nuova auto un vero lusso.