Come è noto, la Case automobilistiche non prevedono soltanto promozioni con pagamento a rate: alle volte c’è soltanto uno sconto iniziale, lasciando poi la libertà di cercare un eventuale finanziamento, oppure di pagare l’intero importo.

A giugno, tra le numerose offerte di Nissan, c’è la proposta Ecoincentivi Nissan sulla Qashqai Mild Hybrid in allestimento Acenta da 140 CV: grazie a Casa e Concessionarie, c’è uno sconto iniziale di 3.700 euro di cui 2.000 a fronte della permuta o rottamazione di un’auto usata con anzianità superiore ai 10 anni, di proprietà da almeno 6 mesi.

L’importo è valido su alcune vetture in stock, e richiede un usato, ma non necessariamente la rottamazione: dal listino iniziale di 29.900 euro, esclusi IPT e contributo pneumatici fuori uso, si scende quindi a 26.290 euro.

Vantaggi

Secondo questa formula proposta da Nissan, la Qashqai Mild Hybrid da 140 CV può essere acquistata con uno sconto di 3.700 euro; non serve la rottamazione di un’auto con una specifica classe di inquinamento, come per le formule con ecoincentivi, ma basta un usato anche in permuta, quindi con un certo valore.

Trovando una vettura disponibile in rete, potrebbe essere un buon affare, appoggiandosi magari ad una conveniente finanziaria esterna.

Svantaggi

Certamente, avendo la possibilità di pagare in contanti, lo sconto è molto interessante; per la rateazione bisogna informarsi un po’. Serve comunque una vettura usata con più di 10 anni di età.

In sintesi