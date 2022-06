Skoda continua le promozioni per il mese di giugno su tutti i veicoli, compresa la nuova edizione della SUV Kodiaq, motorizzata a benzina, offerta con sconto e mini rate mensili comprendenti un pacchetto di manutenzione.

Nel dettaglio, la nuova Skoda Kodiaq Ambition 1.5 TSI da 150 CV verrebbe a costare 32.150 euro, ma con il contributo di Casa e Concessionarie il prezzo iniziale è di 28.200 euro.

Con un anticipo di 6.323,65 euro, le rate mensili sono 35 da 259 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,50%), mentre la rata finale è pari a 16.285,26 euro; in caso di restituzione, si pagano 0,07 euro al chilometro se si superano i 45.000 km. Ovviamente, al termine è anche possibile riscattare la vettura, o rifinanziarla.

Nell'esempio ufficiale, la rata comprende il pacchetto di manutenzione Skoda Service Care Basic, per un totale di 3 anni o 45.000 km.

Vantaggi

Per questa promozione di Skoda non servono gli ecoincentivi: la Kodiaq a benzina da 150 CV può contare su uno sconto iniziale di 3.950 euro grazie a Casa e Concessionarie, e le rate si mantengono attorno ai 260 euro, comprendendo la manutenzione per tre anni.

Svantaggi

Meglio avere un usato da dare in permuta con un certo valore, per coprire l’anticipo di 6.323,65 euro.

In sintesi