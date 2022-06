Il Green NCAP, l’ente europeo che mette alla prova l’efficienza e le emissioni dei nuovi modelli lanciati sul nostro mercato continentale, ha svolto nuovi test, che, lo ricordiamo, si svolgono nei laboratori di otto Paesi europei e su strada in varie situazioni ambientali e di carico del veicolo.

Da notare come i criteri del Green NCAP siano stati resi ancora più rigorosi rispetto alle misure passate. Nella rilevazione della CO 2 , ad esempio, si tiene conto delle emissioni in fase di estrazione e di raffinazione del carburante.

Tra le ultime auto esaminate ci sono Hyundai Bayon, Renault Kangoo, Volkswagen Caddy, Peugeot 308 e Genesis GV70.

Hyundai Bayon (2,5 stelle)

Renault Kangoo (2,5 stelle)

Volkswagen Caddy (2,5 stelle)

Peugeot 308 (2 stelle)

Genesis GV70 (1 stella)

Hyundai Bayon

La new entry tra i crossover Hyundai riceve due stelle e mezzo e punteggi insufficienti nei tre indici Clean Air, Energy Efficieny e Greenhouse Gas. Green NCAP ha testato la versione 1.0 T-GDI a benzina con sistema mild hybrid a 48 V. Nelle rilevazioni dell’ente si segnalano le elevate emissioni di CO soprattutto a pieno carico dovuto agli “sforzi” del motore tre cilindri.

Per quanto riguarda i consumi, la media della Bayon si è attestata a 6 l/100 km, mentre nello scenario peggiore si è saliti a 7,7 l/100 km. Le emissioni, invece, sono comprese tra 147 e 212 g/km di CO 2 .

Hyundai Bayon Punteggio Clean Air Index 3.4/10 Energy Efficiency Index 5.4/10 Greenhouse Gas Index 4.1/10

Renault Kangoo

Green NCAP ha messo alla prova la Kangoo con motore a benzina 1.3 TCe da 130 CV e cambio manuale. La multispazio francese ha ottenuto due stelle e mezzo, facendo registrare un buon punteggio nel Clean Air Index (7.1/10).

Tuttavia, la carrozzeria poco aerodinamica della Renault ha influito in modo importante sull’efficienza e sulle emissioni di CO 2 (comprese tra 160 g e 200 g, a seconda degli scenari). In particolare, i consumi oscillano tra i 7,6 l/100 km e gli 8,9 l/100 km.

Renault Kangoo Punteggio Clean Air Index 7.1/10 Energy Efficiency Index 3.4/10 Greenhouse Gas Index 1.6/10

Volkswagen Caddy

Per la Caddy vale lo stesso discorso della Kangoo. Anche in questo caso stiamo parlando di una multispazio con carrozzeria squadrata, la quale penalizza la Volkswagen alla prova dei consumi. Green NCAP sottolinea anche le elevate quantità di NH 3 nelle varie situazioni ambientali, mentre la CO risulta contenuta soprattutto in condizioni di clima caldo.

I test parlano di emissioni di CO 2 in un range di 184-230 g/km. I consumi della 1.5 TSI da 114 CV a benzina, invece, sono compresi tra 6,9 e 8,1 l/100 km.

Volkswagen Caddy Punteggio Clean Air Index 5.7/10 Energy Efficiency Index 4.3/10 Greenhouse Gas Index 2.6/10

Peugeot 308

La nuova Peugeot 308 è stata collaudata col motore 1.2 turbo da 130 CV a benzina ottenendo due stelle. Tra la criticità maggiori, ci sono le emissioni di CO in condizioni di pieno carico e quelle di CO 2 nei percorsi autostradali, le quali oscillano tra 170 e 222 g/km.

I consumi della Peugeot vanno da una media di 6,6 l/100 km ad un massimo di 8 l/100 km.

Peugeot 308 Punteggio Clean Air Index 3.8/10 Energy Efficiency Index 4.7/10 Greenhouse Gas Index 3.2/10

Genesis GV70

Solo una stella per la Genesis GV70, il SUV lanciato negli scorsi mesi in Europa (ma non ancora in Italia) dal marchio di lusso di Hyundai. C’è da dire, però, che la GV70 è il modello più potente tra tutti quelli messi alla prova nell’ultima tornata di test, con un voluminoso 2.5 turbo a benzina da ben 305 CV e 422 Nm.

Unite al peso poco sotto le 2 tonnellate, le prestazioni sportive hanno influito su emissioni e consumi. Green NCAP sottolinea i buoni risultati in termini di N 2 O e CH 4 , ma anche l’elevata CO 2 intorno ai 277 g/km che ha fatto raccogliere un punteggio di 0/10 nel Greenhouse Gas Index. I consumi rilevati nella Genesis sono tra i 10,1 e gli 11,4 l/100 km.