Una Porsche 911 Turbo talmente nera da riuscire a riflettere appena lo 0,6% della luce. Succede in Giappone e, in particolare, a Gifu City dove, in collaborazione con Koyo Orient Japan, l’officina Pit One è riuscita a realizzare la tinta Musou Black. Il risultato finale è tanto originale quanto disorientante.

Una 911 uscita da un videogioco

La colorazione Musou Black è stata sviluppata rispettando le normative ambientali ed è quasi inodore durante l’applicazione. Tuttavia, si tratta di una tinta estremamente delicata, tanto che non possono essere applicate né la cera né dei rivestimenti o delle pellicole protettive.

Ciò significa che l’auto è molto più fragile di una comune tinta opaca e tende a macchiarsi con molta facilità e rischia di danneggiarsi durante i forti temporali o se non viene lavata con molta frequenza.

Sta di fatto che la 911 Turbo attira tante attenzioni nei suoi giri sulle strade giapponesi, con una carrozzeria che sembra quasi bidimensionale e uscita da un videogame. Tanti utenti online, però sono preoccupati per la sicurezza dell’auto sottolineando come per questa Porsche sia meglio viaggiare costantemente con le luci accese e che la sua particolare vernice rischi di distrarre gli altri automobilisti.

Il caso della BMW X6 Vantablack

Non è la prima volta, comunque, che vediamo un’auto così nera. Al Salone di Francoforte del 2019, BMW presentò la X6 Vantablack, una vernice così scura da riuscire ad assorbire il 99,96% della luce visibile. Naturalmente, questa particolare BMW è rimasta un concept, ma la tinta Vantablack (sviluppata dalla Surrey Nano Systems) è effettivamente utilizzata in tanti altri campi.

BMW X6 Vantablack

Ad esempio, la ritroviamo nei sistemi ottici, nelle lenti dei telescopi, nei sensori delle auto, nell’arte e, in generale, nel settore aerospaziale.