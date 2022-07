Audi prosegue lo sviluppo dei restyling di e-tron ed e-tron Sportback. I due SUV elettrici sono stati impegnati in alcuni test sulle Alpi austriache e i nostri fotografi non si sono lasciati sfuggire l’occasione per vedere da vicino i prototipi dei nuovi modelli.

Tra uno stile rivisitato e motori ancora più efficienti, ecco cosa ci aspettiamo dagli aggiornamenti di e-tron ed e-tron Sportback.

Un restyling di sostanza

Sia la e-tron che la e-tron Sportback adotteranno un nuovo frontale composto dalla classica calandra Singleframe con inserti esagonali e una parte inferiore trapezoidale. Ai lati della mascherina dovremmo trovare delle aperture più piccole rispetto a quelle presenti sui modelli attuali, ma c’è anche da dire che le vistose camuffature potrebbero nascondere molte altre novità nel paraurti.

Dietro, la Sportback continuerà a distinguersi per la “coda” che consentirà ancora una miglior aerodinamica e un’autonomia leggermente superiore rispetto alla e-tron tradizionale. Entrambi i modelli, comunque, dovrebbero abbandonare la barra a LED e ricevere un paraurti posteriore con linee più semplici e morbide.

Anche se nelle nuove foto spia non si vede, l’abitacolo potrebbe ricevere un sistema d’infotainment rivisto nello stile e nelle funzionalità.

Più autonomia e più potenza

Le novità dovrebbero riguardare anche i powertrain. Sia la e-tron che la e-tron Sportback potrebbero ricevere una nuova batteria per migliorare potenza e autonomia.

In particolare, secondo gli ultimi rumors, la percorrenza delle Audi dovrebbe salire fino a 600 km nel ciclo WLTP (contro i circa 440 km dei modelli attuali), mentre i motori elettrici potrebbero erogare qualche CV in più rispetto ai 408 CV e 503 CV rispettivamente delle versioni 55 ed S, entrambe con la trazione integrale elettrica quattro.

A crescere dovrebbero essere anche i prezzi, con un listino che potrebbe partire dai 90.000 euro per le varianti 55 della e-tron (circa 93-95.000 euro, invece, per la Sportback).