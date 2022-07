Honda l’ha definita come la Civic Type R "più potente e performante della storia". È anche per queste affermazioni che l’attesa per la nuova generazione della sportiva giapponese è così alta tra gli appassionati.

Dopo i continui avvistamenti e i teaser ufficiali, il suo debutto è ormai questione di settimane e per anticipare i tempi abbiamo provato a immaginare le forme definitive della Type R con un render senza camuffature.

Sportiva a prima vista

Estrema, ma non troppo. A livello di design, la Type R non dovrebbe portare all’eccesso le linee già sportiveggianti della nuova Honda Civic, la quale debutterà sul mercato italiano verso fine 2022.

La versione più aggressiva della gamma, comunque, si distinguerà per una mascherina inedita con schema a nido d’ape e nuove prese d’aria anteriori per inviare più ossigeno al potente motore 2 litri e far respirare a dovere l’impianto frenante Brembo.

Nella fiancata ci aspettiamo cornici dei finestrini e calotte degli specchietti in nero lucido, mentre al posteriore troveremo il solito grande alettone e il triplo terminale di scarico centrale.

Per quanto riguarda le ruote da 20", nel nostro render abbiamo "montato" i cerchi in lega della Type R attualmente in concessionaria, ma è possibile che Honda abbia preparato dei nuovi stili. Nuovi saranno anche gli pneumatici che potrebbero essere di misura 265/30 davanti e dietro per garantire il massimo grip in ogni situazione.

E grazie alle indiscrezioni riportate da Civic11Forum sappiamo che i colori di lancio della Type R saranno Championship White, Rallye Red, Sonic Grey Pearl, Crystal Black Pearl e Boost Blue Pearl.

L’abitacolo, invece, dovrebbe confermare i rivestimenti in tessuto, pelle e alcantara nelle tinte nere e rosse. Ma è possibile che la palette dei colori venga ampliata nei mesi e negli anni successivi con aggiornamenti, restyling ed edizioni speciali.

Oltre 320 CV e assetto da pista

Secondo i rumors raccolti negli scorsi mesi, la nuova Civic Type R dovrebbe mantenere il 2.0 turbo della generazione uscente.

Tuttavia, per tenere fede alle affermazioni di Honda, è probabile che il propulsore (non elettrificato) riesca ad erogare più di 320 CV e che una serie di modifiche all’erogazione della potenza e all’assetto generale della vettura abbiano reso la Civic effettivamente più "cattiva" del modello precedente.

Il punto fermo, comunque, sarà il cambio manuale a 6 rapporti, mentre nel mirino della Casa nipponica potrebbe esserci il record al Nurburgring nella categoria delle auto a trazione anteriore.

L'obiettivo è quindi il primato di 7:40.10 stabilito nel 2019 dalla Renault Megane RS Trophy-R, una versione estrema, in tiratura limitata e senza sedili posteriori.