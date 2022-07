Una vettura centrale nella gamma Toyota come la Corolla non poteva non portare avanti la tradizione del 1.8 ibrido di scuola Prius: in attesa del restyling che arriverà in Europa all’inizio dell’anno nuovo, nel mese di luglio c’è un’offerta specifica sul modello attuale di attacco, con il full hybrid da 122 CV.

La Toyota Corolla 1.8 Hybrid Active parte da 29.800 euro, e il suo listino scontato ammonta a 25.800 euro con il contributo di Casa e Concessionarie aderenti: sono 4.000 euro, pari all’importo ancora disponibile per l’Ecobonus sulle Plug-In, ma in questo caso è richiesta solo la permuta o la rottamazione di un’auto posseduta da almeno 5 mesi.

Con un anticipo di 8.850 euro, le rate mensili sono 47 da 208,09 euro (TAN 6,95%, TAEG 8,43%), mentre la rata finale ammonta a 11.610 euro. Come al solito i servizi che si possono aggiungere alla rata sono numerosi, come le assicurazioni e le varie formule di garanzia e manutenzione: non sono però compresi negli importi di questo esempio.

Vantaggi

Con l’iniziativa WeHybrid, Toyota consente di ottenere un sostanzioso sconto iniziale solo con permuta, anche su un modello full hybrid come la Corolla Active. Rispetto al costo iniziale, le rate sono relativamente basse: si può aggiungere qualcosa a cuor leggero per ottenere qualche servizio in più.

Svantaggi

Nell’esempio non ci sono limiti chilometrici, con eventuali costi di esubero in caso di restituzione; i costi di apertura pratica e di incasso mensili sono un po’ più alti rispetto ad alcune concorrenti.

In sintesi