Potrebbe sembrare un errore di battitura, ma non è così: la prossima concept Mini si chiamerà Aceman, a richiamare la sfortunata Paceman, variante con stile da coupé della Countryman e commercializzata tra il 2012 e il 2016. Ma con la nuova concept la Casa britannica non vuole anticipare (solo) un singolo modello, ma come sarà caratterizzato lo stile dei prossimi arrivi firmati Mini.

Arrivi che, stando a quanto si vede nel breve video teaser, giocheranno con le luci per creare un'identità nuova e riconoscibile fin dal primo sguardo, anche al buio. Luci in movimento con l'iconica Union Jack (la bandiera inglese) a caratterizzare quelle posteriori, evolvendo quanto già presente sull'attuale gamma Mini.

Concept rialzata

I veloci frame del filmato non mostrano la Mini Aceman a figura intera, ma è facile immaginare - visto il periodo storico - che si tratterà di un qualche tipo di crossover/SUV mosso da un powertrain 100% elettrico. Quell'elettrico sul quale Mini punterà sempre più forte, prima affiancandolo alle motorizzazioni classiche (anche per le varianti John Cooper Works), per poi puntare unicamente sulle emissioni zero.

Tornando alle misure, la nuova concept Mini potrebbe toccare i 4,2 metri di lunghezza, anticipando quindi quella che sarà la sorella minore della prossima generazione di Mini Countryman, destinata a crescere - e di molto - nelle dimensioni, arrivando a sfiorare i 4,5 metri di lunghezza.

Sarà naturalmente anche lei elettrica e verrà accompagnata dalla nuova generazione della classica Mini 3 porte, in arrivo per la fine del 2022, disponibile con 2 differenti pacchi batteria: uno da 40 kWh per circa 300 km di autonomia e uno da 50 kWh e fino a 402 km di autonomia.