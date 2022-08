Continuano i test su strada della Rolls-Royce Spectre, la prima coupé elettrica del brand inglese, e insieme ai chilometri macinati si aggiungono nuove foto spia che anticipano i dettagli. Sotto la lente dei fotografi questa volta sono finiti gli interni, che rivelano il family feeling con altri modelli del marchio e alcune novità.

I dettagli

Nonostante i tentativi di camuffare la plancia del muletto, le foto svelano come le bocchette dell'impianto di ventilazione e altri dettagli siano identici a quelli della Cullinan, mentre nella parte superiore c'è un design inedito e forse dedicato in esclusiva alla Spectre. Campeggiano anche i 2 display curvi molto simili a quelli delle BMW e infatti la Spectre dovrebbe dotarsi dell'infotainment iDrive 8 della Casa tedesca.

Condivisa con altri modelli Rolls-Royce è anche la piattaforma Architecture of Luxury, già su Phantom e Cullinan, che sulla Spectre dovrebbe portare anche le sospensioni intelligenti che scansionano la strada e leggono eventuali pericoli. Per quanto riguarda la carrozzeria nessuna novità rispetto al recente passato: il frontale è in linea con il DNA di famiglia, con la griglia imponente e un cofano lungo, mentre al posteriore spicca la linea muscolosa dei parafanghi.

Il motore

Non ci sono indizi riguardo la power unit che muoverà la Rolls-Royce Spectre, soprattutto perché il prototipo è tutt'altro che alle fasi finali dei test e la stessa Casa inglese ha dichiarato che al momento lo sviluppo è al 40% . Quello che è certo però è che anche la Spectre offrirà una vera esperienza Rolls-Royce, quindi con comfort, silenzio e tanta potenza, con i rumors che indicano la potenza tra i 600 e i 650 CV.

Il debutto

Rolls-Royce non ha ancora annunciato una data ufficiale per il debutto della Spectre sul mercato, ma la coupé elettrica dovrebbe entrare in gamma negli ultimi mesi del 2023.