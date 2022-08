Sembra che la prossima missione della Mercedes-AMG One sia apporre il proprio nome sull'Albo d'Oro del Nurburgring. La hypercar tedesca è stata intercettata infatti sul mitico circuito tedesco in una serie di giri ad alta velocità.

I numeri

Le capacità per imporsi anche in una sfida sempre accessisimma, come quella che decreta periodicamente "La più veloce del Ring" la Mercedes-AMG One le ha tutte: monta un V6 da 1,6 litri centraleturbocompresso che lavora insieme a quattro motori elettrici e una batteria da 8,4 kWh per scaricare a terra ben 1.063 CV, può raggiungere gli 11.000 giri, vanta uno 0-200 km/h in meno di 6 secondi e una velocità massima di 352 km/h.

Anche la tecnologia fa la sua parte: come si vede nel video, una volta davanti al cancello della Nordschleife, la One adatta i suoi componenti aerodinamici al circuito e infatti si vedono distintamente le prese d'aria sopra i parafanghi che si aprono e l'ala posteriore che si estende permettendo, sopra gli 80 km/h di non avere alcuna portanza. La hypercar tedesca è dotata anche di sospensioni push-rod regolabili e di due mappe, Race Plus e Strat2, che configurano l'auto in modo da generare una deportanza cinque volte superiore rispetto alla configurazione standard.

Il record da battere

Se l'obiettivo della Mercedes-AMG One è quello di prendersi il primato per il giro più veloce al Nurgburgring allora l'avversaria da battere è la Porsche 911 GT2 RS che, con una serie di modifiche aerodinamiche, alle sospensioni e ai freni, è riuscita a fermare il cronometro a 6 minuti e 43 secondi strappando il record proprio a Mercedes, che deteneva il titolo con la AMG GT Black Series avendo completato il giro in 6:43:61.