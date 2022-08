La risposta di Fiat Brasile alla Volkswagen Nivus (la Taigo qui in Europa) si chiama Fastback ed è stata presentata oggi dopo numerosi teaser e dopo essere stata svelata per la prima volta sotto forma di concept nel novembre 2018.

Si tratta di un piccolo SUV con forme da coupé e con la base meccanica della già in commercio Pulse, quindi con la stessa piattaforma MLA, un'evoluzione dell'architettura MP1 utilizzata per Argo e Cronos.

Come è fatta

Le specifiche tecniche ufficiali devono ancora essere rivelate, ma dovrebbe avere dimensioni simili al stessa Pulse, quindi lunga 4,10 metri, larga 1,77 metri e alta 1,57 metri, con un passo di 2,53 metri. La nuova Fiat Fastback però dovrebbe avere sbalzi più lunghi all'anteriore e al posteriore, realizzati anche per poter essere equipaggiata con ruote dal diametro maggiore. A causa della linea del tetto inclinata, è però improbabile che il nuovo SUV-coupé manterrà anche la capacità di carico di 370 litri della piattaforma.

I nostri colleghi di Motor1.com Brasile ritengono che il lancio locale sia previsto per ottobre. Voci vicine alla Casa ma non ufficiali e non confermate dicono che la Fastback sarà venduta esclusivamente con motori turbo, vale a dire l'unità a tre cilindri da 1,0 litri con 130 CV e la più grande da 1,3 litri con 185 CV. A seconda della scelta del motore, il SUV coupé dovrebbe poter essere equipaggiato anche con un cambio automatico a sei marce o un CVT.

Le immagini degli interni non sono state rilasciate, ma è probabilmente che sarà in gran parte condiviso con quello della Pulse, quindi con un quadro strumenti digitale da sette pollici e un display del sistema di infotainment touchscreen da 10,1 pollici, mantenendo i controlli separati per le impostazioni del clima. Lo spazio per la testa per i passeggeri posteriori potrebbe subire una lieve riduzione a causa della linea del tetto ribassata.

L'auto non dovrebbe arrivare in Europa, ma non ci sono ancora certezze in merito.