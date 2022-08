Ogni mese Fiat propone offerte sui modelli della gamma che si distinguono per una certa originalità: in agosto, ad esempio, possiamo vederne un esempio sulla recente Tipo con motore ibrido.

La Fiat Tipo 5P 1.5 130 CV Hybrid, che di listino costa 26.700 euro ad esclusione di IPT e contributo PFU, può ricevere due tipi di sconto: 3.000 euro come valutazione minima garantita in caso di permuta o rottamazione di un veicolo in possesso del cliente o di un familiare da almeno dodici mesi, e 1.900 euro in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo.

Il nuovo prezzo di partenza, quindi, può arrivare a 22.200 euro con un usato di valore zero: versando un anticipo di 4.870 euro, si pagano poi 48 rate mensili da 229 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,81%).

Al termine c’è la maxi rata da 11.326,65 euro, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto; con la restituzione, il limite chilometrico è di 60.000 km, con un costo di 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Indipendentemente dagli ecoincentivi, Fiat permette sulla Tipo con il recente 1.5 ibrido di risparmiare qualcosa dando in permuta un’auto di qualsiasi valore: ritorna, insomma, la supervalutazione dell’usato, in questo caso di 3.000 euro, oltre allo sconto per il finanziamento. La rata di 229 euro, non particolarmente alta, comprende anche le spese di incasso.

Svantaggi

Per il prezzo finale occorre aggiungere oneri finanziari e altre spese, compresi eventuali optional a pagamento; da sottolineare che, per questa offerta di esempio, è previsto il versamento di un anticipo, al differenza di altre proposte precedenti.

In sintesi