Il rinnovamento della gamma Maserati viaggia ormai a velocità di crociera e dopo il lancio della MC20, primo modello del nuovo corso del Tridente, è stato il turno del SUV Grecale cui seguiranno le nuove GranTurismo e GranCabrio, le prime Maserati disponibili - anche - con motorizzazione 100% elettrica.

Un piano industriale ricco di novità che continuerà nei prossimi anni con altre novità e restyling e un addio importante: quello alla Maserati Ghibli, la berlina media presentata nel 2013 a riprendere il nome delle coupé anni '60-'70 e '90.

Un pensionamento ribadito nelle ultime ore dal general manager di Maserati Australia Grant Barling e - come annunciato in più di un'occasione dalla Casa stessa - dovuto a un semplice ragionamento: le berline ormai rappresentano una nicchia di mercato e i veri protagonisti sono - come ben sappiamo - i SUV.

Rimane la Quattroporte

E di SUV ora Maserati ne ha due: la già citata Grecale e la sorella maggiore Levante, aggiornata nel corso del 2021 con l'inedita motorizzazione mild hybrid, primo passo nel mondo dell'elettrificazione in attesa di un futuro 100% elettrico atteso tra il 2024 e il 2025. Lo stesso destino toccherà alla Quattroporte, l'ammiraglia del Tridente che nel giro di 3 anni abbandonerà completamente qualsivoglia traccia di cilindri e pistoni per abbracciare motorizzazioni 100% elettriche, entrando così a far parte della famiglia "Folgore" della Casa.

Maserati Ghibli Maserati Quattroporte

Una transizione che potrebbe anche vedere un ritocco alle dimensioni, con qualche centimetro in meno in lunghezza così da fare da "ponte" su 2 segmenti, sostituendo anche - in parte - proprio la Ghibli, avendo però nel mirino le tedesche come BMW i7 e Mercedes EQS. La gamma Maserati avrà quindi una sola berlina, ma il resto non sarà solo SUV.

Le altre novità

Come detto infatti nel 2023 arriveranno le nuove generazioni di Maserati GranTurismo e GranCabrio, le sportive basate su una nuova piattaforma e disponibili sia con classiche motorizzazioni endotermiche (probabilmente una versione modificata del V6 Nettuno portato al debutto dalla MC20) sia in versione 100% elettrica. A quest'ultime sarà riservato il compito di fare da punta di diamante per quanto riguarda le prestazioni in casa Maserati.

La Maserati GranTurismo vista dal vivo

Grazie a 3 motori elettrici alimentati da una batteria a 800 Volt e a tecnologie derivanti dalla Formula E infatti coupé e cabrio del Tridente avranno fino a 1.200 CV, per prestazioni degne dell'universo delle hypercar.

Nel 2025 sarà invece la MC20 a diventare anche emissioni zero, mentre nel 2030 in quel del Tridente abbandoneranno ogni trazione endotermica per diventare un brand 100% elettrico.