La Zeekr 001 sul tetto del mondo. Per due volte. L’elettrica cinese ha stabilito il record per il drift più veloce realizzato da un’auto ad emissioni zero andando in derapata a 207,996 km/h.

Non solo: ha anche effettuato lo slalom di 50 coni in 49,05 secondi stabilendo un nuovo primato tra tutte le vetture a batteria.

Un crossover da primato

Due record in pochi giorni che permettono alla Zeekr di riscrivere i “canoni” di un’auto da primato. Come vedete dalle foto, infatti, la 001 non è né una sportiva di razza né un’hypercar. Si tratta di un crossover lungo 4,97 metri, alto 1,56 m, pesante più di 2 tonnellate e con una capacità di carico notevole che può raggiungere i 2.144 litri.

E non è nemmeno eccessivamente potente. L’auto sviluppata dalla Geely e disegnata a Goteborg (dove lavorano anche i designer di Volvo) può contare su due motori elettrici per un totale di 543 CV e 700 Nm, ossia nulla a che vedere con mostri sacri come la Rimac Nevera o la Pininfarina Battista da quasi 2.000 CV.

Tecnologia all’avanguardia

I segreti della Zeekr sono nella sofisticata tecnologia che le consente di affrontare la pista con un assetto impressionante che ha poco da invidiare alle hypercar. Il particolare sistema di trasmissione della coppia, infatti, può inviare istantaneamente fino a 7.680 Nm sulle quattro ruote quando si parte da fermo permettendo un’accelerazione 0-100 km/h di 3,8 secondi.

In aggiunta, il telaio e la taratura delle sospensioni sono state tarate per una guida sportiva e per adattarsi al meglio all’avanzato controllo di trazione dTCS che, secondo Zeekr, lavora 10 volte più velocemente dei comuni controlli di trazione TCS.

Purtroppo per noi clienti europei, la 001 è venduta esclusivamente in Cina. Qui il crossover sportivo viene consegnato direttamente nella fabbrica di Ningbo (a pochi km da Shanghai) permettendo così ai proprietari di fare un tour dell’impianto produttivo. Chissà se prima o poi la Casa sceglierà anche altri mercati.