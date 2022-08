I saloni dell’auto non esistono più, ormai è assodato. A darne un’ulteriore prova, è di pochi giorni fa la notizia ufficiale della cancellazione – la quarta di fila - del Salone di Ginevra 2023. Annullamento da imputare, a detta degli organizzatori, alla difficile situazione geopolitica ed economica, nonché agli imprevedibili sviluppi della pandemia. Verrà solo organizzata la sessione autunnale di Doha, visti gli accordi presi col Qatar.

Se, dunque, proprio il 2023 poteva rappresentare un ritorno alla “normalità”, ecco che il mondo delle grandi kermesse automobilistiche subisce l’ennesimo colpo che, molto probabilmente, velocizzerà quel processo di transizione già cominciato e destinato a cambiare i connotati agli storici saloni che tutti conoscevamo, forse per sempre. Il declino di un format, insomma, non più adatto ai tempi moderni.

La pandemia accelera il declino

Il ricordo è ancora fresco e palpabile: la crisi sanitaria ha intaccato le nostre vite al punto di limitarci, come mai prima d’ora e in scala globale, nella sfera sociale. Di conseguenza, durante il piccolo della pandemia, tutto ciò che riguardava viaggi, spostamenti ed eventi è stato annullato. Saloni dell’auto compresi, ovviamente.

Salone di Ginevra

Il primo ad essere cancellato è stato proprio quello di Ginevra, nel marzo del 2020. Non senza lasciare ripercussioni piuttosto gravi: i capitali versati dalle Case auto per partecipare non sono stati rimborsati. In altre parole, i brand hanno pagato – e tanto, parliamo di milioni di euro per ogni brand – per un evento che non c’è stato.

A ruota, tutti gli altri saloni previsti per i successivi 18 mesi vengono annullati. È solo nel settembre 2021 che, in Germania, si tiene finalmente il Salone di Monaco, manifestazione nata dalle ceneri del Salone di Francoforte e con formula di evento “diffuso” nella città (prima si teneva all’interno di grandi padiglioni espositivi e con ingresso a pagamento). Un format, questo, che sembra la via migliore per un contenimento dei costi e rappresenta perciò una chance di sopravvivenza.

Salone di Monaco

Il tracollo era nell’aria

Che i Saloni dell’auto non avessero più lo stesso appeal è cosa palese. Magari per il pubblico sì, anche se l’auto non riscuote più l’interesse di una volta. Per le Case auto il discorso, invece, è diverso.

Le sempre più numerose defezioni degli ultimi anni parlano chiaro, con alcuni dei principali marchi o interni gruppi che sceglievano di non partecipare al salone di turno. Ci sono stati persino brand che, ufficialmente, hanno comunicato la scelta di non prendere più parte a nessuna kermesse, come Volvo, scegliendo di concentrarsi su altre strategie di comunicazione e organizzando autonomamente eventi minori.

Salone di Parigi Salone di Shanghai

La ragione è pressoché scontata: perché pagare milioni di euro o dollari per ritrovarsi affiancati dalla concorrenza e dover lottare per attirare l’attenzione della stampa e del pubblico, quando si può organizzare un evento più piccolo ma in un altro momento, che eviti dunque il chiasso mediatico del salone ottenendo, di conseguenza, il massimo risultato in termini di comunicazione?

A tutto questo bisogna aggiungere gli strumenti che sono stati adottati durante il lockdown dagli uffici stampa e dai reparti marketing. Presentazioni online, dirette streaming, attività di engagement attraverso i social sono formule estremamente efficaci per presentare un nuovo modello. E costano meno di qualsiasi altra iniziativa.

L’avanzata dei “non saloni”

Se i “big” tra i saloni cominciavano ad arrancare, alcune formule ibride e minori, invece, hanno cominciato a prosperare. Il loro successo? Format più snelli e dinamici, in linea coi tempi dunque, e poi costi ridotti, la possibilità di una targhettizzazione migliore del pubblico e, infine, superiori occasioni di coinvolgimento.

Tra i “non saloni” più celebri c’è certamente quello americano di Pebble Beach, uno degli appuntamenti più esclusivi dell’anno, ma anche il Festival of Speed di Goodwood che si tiene in Inghilterra.

Goodwood Festival of Speed

Il binomio auto-tecnologia è ormai così forte che il CES di Las Vegas, acronimo di Consumer Electronics Show, diventa un palco ogni anno più importante per le Case che vogliono mostrare i frutti delle loro ultime ricerche. Stesso discorso, anche se in misura minore, per il Mobile World Congress di Barcellona.

In Italia siamo stati i primi a perdere il nostro Salone più importante, il Motor Show di Bologna (1976-2017). Nel 2015 nasce, in un’altra area in cui la cultura automobilista è molto forte, il Salone dell’auto di Torino – Parco Valentino, con una formula diffusa e aperta in grado di attirare grandi numeri di visitatori. Nel 2021, dopo un anno di stop, cambia regione e si trasferisce nel cuore del capoluogo lombardo col nome Milano Monza Motor Show, mantenendo la sua natura di salone all’aperto, con varie attività dinamiche e con le esposizioni visitabili gratuitamente.

Milano Monza Motor Show Motor Valley Fest

Nel 2019 ha debuttato anche il Motor Valley Fest, una rassegna espositiva circoscritta all’area della Terra dei Motori emiliana.

I saloni dell’auto: qual è la situazione

Esaminato il contesto e le cause che l’hanno posto in essere, non resta dunque che fare una breve panoramica sulle condizioni in cui versano gli storici saloni dell’auto internazionali.