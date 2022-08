È tempo di restyling per buona parte della gamma BMW. Dopo i debutti recenti di Serie 3, X7 e Serie 8, la Casa bavarese sta preparando da tempo un aggiornamento alla X6.

Il SUV è stato nuovamente ripreso dalle nostre spie nel corso di alcuni test al Nurburgring. Non si tratta, però, di una versione qualunque, ma della cattivissima e potentissima M.

Davanti è ancora “mascherata”

Come si capisce che si tratta di una X6 M? L’indizio principale è rappresentato dai quattro terminali di scarico e dal particolare diffusore. A ciò bisogna aggiungere i cerchi in lega e un impianto frenante ad hoc sviluppato esclusivamente per questa variante.

Se il posteriore e le fiancate sono prive di mimetizzazioni, però, il discorso è diverso per il frontale. Probabilmente è proprio qui che si nascono i cambiamenti stilistici più importanti.

Davanti, infatti, la X6 M dovrebbe ricevere una nuova grafica dei fari Laser e un paraurti completamente ridisegnato, con mascherina più grande e prese d’aria più piccole ed elaborate. La calandra a doppio rene, invece, dovrebbe mantenere le stesse dimensioni.

Interni e motorizzazioni

Purtroppo, le nuove foto spia della BMW non mostrano chiaramente gli interni. Tuttavia, da alcune angolazioni è evidente la presenza di un telo sulla parte superiore della plancia, il quale potrebbe essere stato posizionato per nascondere il nuovo sistema d’infotainment. Non saremmo sorpresi, infatti, di vedere una X6 restyling con tanto di BMW Curved Display e software iDrive 8 come nei modelli più recenti della Casa.

Per quanto riguarda il motore, la versione M non dovrebbe ricevere aggiornamenti radicali. A spingere la più potente tra tutte le X6 dovrebbe essere sempre il 4.4 V8 biturbo da 600 CV e 625 CV nella variante Competition.

In ogni caso, nei prossimi mesi ne sapremmo sicuramente di più. Il lancio sul mercato potrebbe avvenire già entro fine 2022 o nei primi mesi del 2023.