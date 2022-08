Una Porsche unica e speciale per celebrare la leggendaria 906. Nella terra del Sol Levante, la 718 Cayman GT4 indossa i colori della vettura che nel 1967 si aggiudicò il quarto Gran Premio del Giappone della storia sul circuito del Fuji Speedway.

Nata come una one-off da esposizione, la 718 è piena di richiami alla vettura a cui s’ispira, pur mantenendo tutte le soluzioni e il motore moderni.

Ricorda l’icona

La particolare 718 è stata commissionata da Porsche Giappone direttamente al reparto di personalizzazioni Porsche Exclusive Manufaktur.

La carrozzeria si caratterizza per il numero 8 sulle fiancate (lo stesso dell’auto guidata dal pilota Tetsu Ikuzawa oltre 50 anni fa) e per il colore bianco panna abbinato agli inserti in tinta argento nella parte inferiore. Il giallo, invece, è presente su cofano, specchietti, prese d’aria laterali e alettone.

Inoltre, sui finestrini posteriori è riportata una targhetta con la scritta “906-145” (un riferimento al modello e al numero di telaio dell’auto ispiratrice) e la silhouette della vettura da corsa del 1967.

Omaggio al Fuji Speedway

Le personalizzazioni proseguono nell’abitacolo della Porsche. Ad esempio, sui battitacco è riportata la forma del Fuji Speedway all’epoca del Gran Premio, mentre il nome del circuito è ricamato anche sui poggiatesta. Non mancano gli eleganti rivestimenti in pelle e le cuciture rosse a contrasto che contribuiscono a creare un ambiente ancora più “racing”.

A spingere la sportiva tedesca è sempre il 4.0 a sei cilindri aspirato da 420 CV e 420 Nm con cambio manuale a 6 rapporti che permette un’accelerazione 0-100 km/h di 4,4 secondi e una velocità massima di 304 km/h.

Come detto, questa speciale 718 Cayman GT4 è destinata ad essere una one-off da esposizione. A tal proposito, chi desidera vederla di persona può recarsi al Porsche Experience Center di Tokyo fino al 31 agosto. Tuttavia, chi è rimasto affascinato dalle linee esclusive di questo esemplare può richiedere una personalizzazione identica a Porsche Exclusive Manufaktur.