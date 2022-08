AC Schnitzer passa all’elettrico. Il tuner tedesco specializzato nelle elaborazioni per BMW e MINI ha presentato il suo kit di personalizzazioni dedicato alla i4.

Le novità estetiche sono parecchie, con l’officina che è intervenuta a fondo modificando tanti dettagli della carrozzeria e degli interni. Purtroppo, però, lo specialista non ha messo mano al powertrain elettrico. In ogni caso, la potenza a disposizione è comunque davvero elevata.

Ancora più tagliente

Il kit di AC Schnitzer si può acquistare per intero o scegliendo le singole parti. Le componenti sono diverse, a partire dal frontale, che ora presenta alette laterali supplementari e uno splitter diviso in due parti per canalizzare al meglio i flussi d’aria.

Nella fiancata troviamo elementi aggiuntivi per gli sfoghi posizionati dietro le ruote anteriori, specchietti con calotte in carbonio e minigonne più grandi per accentuare ulteriormente il lato sportivo della BMW i4.

Dietro, invece, il portellone ha ricevuto uno spoiler in fibra di carbonio più grande, mentre il diffusore ha un design ancora più elaborato ed aggressivo. AC Schnitzer mette a disposizione anche due stili di cerchi in lega da 19” e 20” nelle colorazioni Anthracite e nero/argento.

Piantata a terra

Un’altra modifica importante all’assetto dell’i4 è sicuramente quella delle sospensioni. Le nuove molle, infatti, hanno permesso di abbassare il frontale di 20 mm e il posteriore di 25 mm per conferire ulteriore stabilità alle alte velocità.

Come detto, il tuning di AC Schnitzer non ha riguardato le motorizzazioni. La BMW è disponibile nelle varianti eDrive 40 (con allestimenti Sport ed M Sport) e M50 Sport. Entrambe equipaggiate con batteria da 83 kWh, la 40 eroga 340 CV con un’accelerazione 0-100 km/h di 5,7 secondi e un’autonomia di 585 km (WLTP), mentre la M50 ha 544 CV, uno scatto da fermo di 3,9 secondi e una percorrenza stimata di 521 km.