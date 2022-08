Vi siete mai chiesti su quali auto si muovono quotidianamente i più grandi leader europei?Grandi berline a passo lungo, spesso di colore scuro e blindate non è sempre valida come risposta.

Ci sono infatti alcune eccezioni significative, come quelle del Re di Spagna o, perché no, del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco alcuni esempi.

Emmanuel Macron (Francia): DS 7 Crossback Élysée

Partiamo subito dalla prima, in ordine alfabetico. Il presidente francese Emmanuel Macron si distingue dalla maggior parte degli altri leader europei per aver scelto un'auto ufficiale davvero molto particolare. Non si tratta infatti della solita berlina bensì di un SUV medio, uno dei pochi progettati e costruiti interamente nella sua Francia e con motorizzazione "Green" ibrida plug-in. Stiamo parlando naturalmente della DS 7 Crossback Élysée.

Fotogallery: Foto - DS 7 Crossback Élysée

11 Foto

Per soddisfare i requisiti presidenziali, la DS 7 Crossback nella speciale versione Élysée è stata allungata di 20 cm dietro il montante B, in modo da garantire abbastanza spazio all'interno per essere utilizzata occasionalmente anche come ufficio mobile. Al posto della classica panca a tre posti per i sedili posteriori, ci sono due poltrone singole in pelle nera basalto con supporti per i gomiti e per le ginocchia.

Rispetto a un DS 7 Crossback E-Tense convenzionale, la lunghezza complessiva è stata estesa a 4,79 metri e il passo è stato aumentato fino a 2,94 metri. La larghezza invece è rimasta invariata a 1,91 metri, così come l'altezza a 1,62 metri.

Olaf Scholz (Germania): Mercedes-Benz S 680 Guard

Mentre Angela Merkel si affidava a un'Audi A8 W12 L Security per i suoi spostamenti, il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz ha deciso di acquistare una nuova Classe S blindata, l'ultima della storia con il possente dodici cilindri in grado di erogare 612 CV e 830 Nm a partire da 2.000 giri/min.

Con la classe di protezione VPAM VR10, la Mercedes S 680 Guard 4matic è una delle auto più sicure del mondo, soddisfacendo il più alto livello di test balistico per veicoli civil. E' inoltre anche particolarmente resistente alle cariche esplosive grazie alla sua pesante blindatura, che si dice dovrebbe far toccare all'auto una massa complessiva di 4 tonnellate.

Curiosità? Il bagagliaio ha una capacità di 390 litri, piuttosto ridotta, perché in parte è utilizzato per ospitare un grande frigorifero (optional) accessibile dal bracciolo centrale. Il prezzo base è di 457.100 euro più IVA.

Boris Johnson (Inghilterra): Jaguar XJ a passo lungo

L'ex primo ministro inglese Boris Johnson, in carica fino a poche settimane fa, era solito muoversi a bordo di una Jaguar XJ Sentinel, blindata e personalizzata. A passo lungo, si tratta dell'auto di servizio di chi risiede a Downing Street, ha un V8 sovralimentato da 5.0 litri con 510 CV e si stima che abbia avuto un costo di circa 300.000 sterline, pari a circa 354.000 euro al cambio attuale.

Fotogallery: Jaguar XJ 2019

16 Foto

Ha fatto notizia nel 2020 quando un manifestante si lanciò davanti all'auto in corsa, costringendola a frenare bruscamente e mandandola a impattare contro il retro di uno dei veicoli di scorta (una Range Rover).

L'auto ha varie caratteristiche di sicurezza come un pianale rivestito in acciaio antideflagrante di 13 mm di spessore, un abitacolo isolato in Kevlar e titanio, finestrini in policarbonato antiproiettile e pneumatici run-flat. L'XJ è in grado di resistere a un'esplosione di 15 kg di TNT.

Sergio Mattarella (Italia): Maserati Quattroporte e Lancia Flaminia 335

Quando si parla di classe e prestigio, nessuno può eguagliare il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il parco auto del Quirinale è infatti composto da diverse auto uniche. Quelle con cui è solito spostarsi il nostro Presidente sono però la Maserati Quattroporte Blindata a passo lungo e la storica Lancia Flaminia 335 del 1958, che lo accompagna solitamente alle parate ufficiali.

Parlando della Lancia, basata sulla Flaminia Convertibile, ulteriore sviluppo dell'Aurelia B24, si tratta di uno dei quattro esemplari "speciali" prodotti su commissione da Pininfarina. Rispetto al modello standard, è notevolmente più lunga e pesante, grazie all'aggiunta delle porte posteriori e all'irrigidimento della carrozzeria. Sotto il cofano c'è il V6 da 2.5 litri in grado di erogare 120 CV di potenza.

Regina Elisabetta II (Regno Unito): Bentley Arnage by Mulliner

Sua Maestà la Regina Elisabetta II si sposta quotidianamente in quello che è forse l'esempio più famoso di un'auto moderna costruita a mano. Prodotta dalla divisione Mulliner di Bentley, la limousine di stato della Regina è stata costruita per commemorare il 50° anniversario della sua ascesa al trono.

Con una lunghezza di 6,22 metri è basata sulla Bentley Arnage. Il tetto modificato porta l'altezza interna a 1,77 metri per consentire a Sua Maestà di entrare e uscire agevolmente e in piedi attraverso le porte, che si aprono all'indietro con un angolo di 90 gradi.

L'Arnage speciale viene utilizzata solitamente per le occasioni pubbliche, principalmente per garantire che il maggior numero possibile di sostenitori abbia l'opportunità di vedere la Regina, grazie alle ampie vetrate. Naturalmente è dotata di una blindatura integrale secondo gli standard più recenti.

Milos Zeman (Repubblica Ceca): Skoda Superb

I presidenti cecoslovacchi e cechi viaggiano su veicoli Skoda dal 1926. Dal 2003, il Presidente della Repubblica Ceca è stato visto tradizionalmente a bordo della nuova edizione della Skoda Superb, la variante moderna della grande berlina che è attualmente alla sua terza generazione.

L'attuale veicolo ufficiale del presidente ceco, in carica dal 2019, è infatti proprio una Superb, nell'allestimento top di gamma Laurin & Klement, di colore nero e con motore a benzina 2.0 TSI da 280 CV e trazione integrale. Nell'aprile 2022, l'auto è entrata nella collezione dei veicoli presidenziali del Museo Nazionale della Tecnica di Praga, durante una cerimonia dedicata.

Re Felipe VI (Spagna): Rolls-Royce Phantom VI Cabriolet

Parlando di Sua Maestà di Spagna, il Re Felipe VI, dobbiamo distinguere tra le auto di proprietà della Guardia Real (di proprietà dello Stato) e quelle di proprietà della Casa Real, cioè quelle utilizzate quotidianamente dal monarca e quindi private.

Tra le prime ci sono innumerevoli veicoli storici, inclusi alcuni pezzi unici di produttori come Rolls-Royce o Mercedes-Benz (per lo più dalla vecchia collezione di Francisco Franco). Un esempio è la Rolls-Royce Phantom VI Cabriolet che ha usato per la sua incoronazione nel 2014, la stessa utilizzata da suo padre, il re Juan Carlos I, nel 1975.

La Casa Real, invece, ha numerosi contratti e accordi con vari produttori, come Volvo, Mercedes-Benz, Audi o Lexus. In occasione del suo 50° compleanno, il monarca è stato visto, per esempio, in un video alla guida di un'Audi RS 6.

Papa Francesco: auto su misura

Per concludere, come non menzionare le auto di Papa Francesco. Si tratta di mezzi blindati che in particolare vengono utilizzati come papamobili agli eventi di Piazza San Pietro: storicamente si ricordano una Mercedes G 500, in flotta dal 2007, una Mercedes ML 500, in flotta dal 2012 e nuove auto, come per esempio la Toyota Mirai consegnata meno di due anni fa.