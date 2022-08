L'avvio della quotazione in borsa di Porsche AG sembra procedere senza intoppi. Nonostante il difficile momento, l'interesse degli investitori nella prima fase di pre-ordini si è dimostrato alto, con alcuni nomi "importanti" tra le firme.

L'annuncio ufficiale della quotazione potrebbe arrivare nelle prossime settimane, si parla della prima di Settembre, e la Casa di Zaffenhausen potrebbe essere valutata come titolo di lusso, non solo automotive.

Effetti positivi

Già nei mesi passati, la notizia aveva fatto innalzare il valore delle azioni di Porsche Automobili Holding SE, la finanziaria detentrice del 31,4% dell'intero Gruppo Volkswagen (e quindi anche di Porsche AG) e controllata per il 50% con diritto di voto dalle famiglia Porsche e Piech.

Il valore di Porsche AG in borsa, secondo stime raccolte da Bloomberg, dovrebbe aggirarsi tra i 60 e gli 85 miliardi. Sempre Bloomberg riferisce poi l'interesse verso le azioni Porsche di grandi investitori come T Rowe Price Group Inc. e Qatar Investment Authority, oltre a diversi miliardari come il fondatore di Red Bull, Dietrich Mateschitz e il presidente di LVMH, Bernard Arnault.

Fotogallery: Foto - Porsche 718 Cayman GT4 "Tribute to 906"

12 Foto

Ecco il quadro riassuntivo della struttura attuale del gruppo Volkswagen (Volkswagen Ag), della holding Porsche Se e dei marchi facenti capo allo stesso colosso tedesco dell'auto.

Porsche Se

50% - Famiglie Porsche e Piech

50% - Azionisti privati (senza diritto di voto)