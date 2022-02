Il gruppo Volkswagen e la sua holding capogruppo Porsche Se annunciano l'avvio di trattative avanzate per quotare in borsa Porsche Ag con un'offerta pubblica iniziale (Ipo). Lo sbarco in borsa del marchio di Stoccarda specializzato in auto sportive e di lusso è quindi più vicino e sarà formalizzato solo dopo l'approvazione dell'accordo quadro da parte dei consigli di amministrazione delle due parti coinvolte.

Questa storica decisione che vedrebbe per la prima volta arrivare sul mercato le azioni di Porsche Ag sembra quindi avere l'ok delle famiglie Porsche e Piech che controllano Porsche Se, la finanziaria maggiore azionista di Volkswagen AG. In una sua nota separata Porsche Se ha infatti dichiarato la sua disponibilità ad acquisire azioni ordinarie di Porsche Ag in caso di quotazione di quest'ultima.

Porsche, un marchio da 85 miliardi di euro

L'annuncio ha già sortito i suoi effetti positivi sul titolo Porsche Automobil Holding Se che alla borsa di Francoforte fa segnare un balzo in avanti del +11,03%. L'offerta al pubblico delle azioni Porsche Ag, una volta finalizzata, vedrà affluire sul mercato un marchio che secondo le stime di Bloomberg Intelligence è valutato tra i 60 e gli 85 miliardi di euro. Insomma, una buona fetta dei 112 miliardi di euro di capitalizzazione dell'intero gruppo.

Qui sotto trovate invece un quadro riassuntivo della struttura del gruppo Volkswagen (Volkswagen Ag), della holding Porsche Se e dei marchi facenti capo allo stesso colosso tedesco dell'auto.

Porsche Se

50% - Famiglie Porsche e Piech

50% - Azionisti privati (senza diritto di voto)