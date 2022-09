Volkswagen ha da qualche anno l'abitudine di presentare alcuni esemplari unici, realizzati dai suoi apprendisti del reparto design. Fino a oggi si era trattato di Golf GTI e R elaborate, ma per la prima volta è stata sottoposta a questo speciale trattamento un'elettrica della serie ID.

Basata sulla ID.5 GTX, questa speciale one-off si chiama Xcite. Ha un'estetica completamente personalizzata, dei cerchi in lega unici e un impianto audio interno mostruoso.

Colore italiano

Questa nuova concept è stata sviluppata nel corso di un anno da 14 giovani designer che hanno creato una speciale verniciatura con finitura opaca e lucida, ispirata a quella della Lamborghini Sian.

L'esclusiva ID.5 GTX Xcite è stata equipaggiata con degli speciali e unici cerchi in lega forgiati da 22 pollici, di nuova concezione e verniciati a polvere. Ulteriori modifiche hanno riguardato, poi, le soglie sottoporta più larghe, dei passaruota modificati e nuovi parafanghi sia anteriori che posteriori. L'auto è stata anche abbassata con ammortizzatori dalla taratura più rigida.

Impianto stereo da record

All'interno, una combinazione di Alcantara e pelle vegana è stata utilizzata per impreziosire l'abitacolo, che incorpora un sistema audio aggiornato da ben 2.000 watt di potenza e non meno di 10 amplificatori. Dopo averla parcheggiata, dal cofano si può poi estrarre lo skateboard elettrico posizionato nel fondo del bagagliaio, per coprire l'ultimo miglio sempre in elettrico fino alla destinazione finale.

Volkswagen ha presentato l'ID.5 Xcite durante l'ID. Meet in Svizzera, un evento organizzato per pochi invitati per la prossima generazione di auto elettriche della Casa. Si tiene dal 2021 annualmente, con la ID.3 come prima auto presentata in assoluto a questo evento. Ogni anno gli apprendisti del reparto design presentano concept unici.