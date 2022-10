"Happy birthday Zlatan". Con questa breve frase Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, si è fatto gli auguri di compleanno (sono 41) sul proprio profilo Instagram. Fin qui nulla di particolarmente eccitante, non fosse altro per l'immagine che accompagna gli auto-auguri. Un collage di 2 auto. E non 2 auto qualsiasi. Riuscite a indovinare di quali modelli si tratta? Se la risposta è "no" ve lo diciamo noi.

Come lo scorso anno il numero 21 rossonero ha optato per 2 bolidi "made in Maranello": una Ferrari Daytona SP3 e una 812 Competizione A , pronte a fare compagnia alla SF90 Spyder arrivata per i suoi 40 anni. Due novità mosse esclusivamente dal V12 aspirato del Cavallino, per un totale di 1.670 CV. E un conto milionario.

Collezione di icone

La prima del lotto, della quale si vede la parte anteriore, è la seconda Ferrari della serie "Icona" che finisce nelle mani di Ibrahimovic. Prima di lei infatti Ibra si era portato a casa una SP2 Monza dal valore di 1,4 milioni di euro. Prezzo superato di slancio dalla Daytona SP3, prodotta in appena 599 unità, il cui listino parte 2 milioni di euro. Ma vuoi non passare per il reparto Tailor Made di Maranello per farla personalizzare in almeno qualche dettaglio?

Quello che rimarrà inalterato sarà il V12 aspirato da 840 CV di 6,5 litri, semplicemente l'incarnazione più estrema del simbolo delle vetture di Maranello, sistemato in posizione centrale-posteriore, come sulle auto da competizione cui la SP3 si ispira nelle linee.

La più estrema

Il posteriore con il rosso di ordinanza appartiene invece alla Ferrari 812 Competizione A, quella con tetto a scomparsa. Proprio lei rappresentava la Ferrari puramente termica più potente di sempre, fino alla presentazione della SP3. Il V12 infatti sprigiona 830 CV, buttati a terra unicamente dalle ruote posteriori.

Bolide tra i bolidi con un prezzo di "appena" 578.000 euro per ciascuno dei 999 esemplari prodotti. Anche in questo caso escludendo le personalizzazioni.

E la famiglia?

Due sportive classiche e non un SUV come la Ferrari Purosangue per portare in giro la famiglia. Ma c'è tempo, sarebbe un ottimo regalo per i 42 anni.