Su un modello richiesto come la SUV coupé Renault Arkana, non poteva mancare un’offerta specifica anche in ottobre; l’esempio prevede sconto, anticipo, piccole rate mensili e maxi rata finale, con l’aggiunta nelle rate di alcuni servizi interessanti.

Per la Renault Arkana in allestimento Techno, con motorizzazione mild hybrid TCe da 140 CV, cambio EDC e FAP, il prezzo iniziale di 31.550 euro può scendere a 29.100 euro, con 2.450 euro di sconto senza obbigo di permuta o rottamazione.

Con un anticipo di 7.800 euro, le rate mensili sono 36 da 249,24 euro (TAN 6,25%, TAEG 7,46%); la maxi rata finale, che è anche valore futuro garantito, ammonta a 17.037 euro. Solo in caso di restituzione c’è un limite chilometrico: superando i 45.000 km, si pagano 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Come di consueto, Renault aggiunge alle rate alcuni servizi, come la protezione sul finanziamento e un pack service con assicurazioni furto e incendio e sul guidatore, più la garanzia di tre anni o 50.000 km.

Vantaggi

L’offerta di Renault per la SUV coupé Arkana è modellata su uno schema piuttosto classico, ma è interessante per vari motivi, dallo sconto iniziale all’assenza della rottamazione, fino al valore basso della rata mensile, che comprende anche vari servizi.

Svantaggi

Agli importi indicati vanno aggiunti tasse e oneri finanziari; in più questa versione ibrida è affiancata dalla ibrida plug-in, che può ricevere uno sconto proporzionalmente più alto.

In sintesi