A partire dal lancio della GT 86 nel 2013, nel corso degli anni abbiamo assistito al debutto di numerose Toyota ad alte prestazioni. La divisione sportiva GR (Gazoo Racing) del costruttore giapponese ha sfornato Supra, Yaris e Corolla, oltre alla seconda generazione della coupé a trazione posteriore ribattezzata GR86.

A quanto pare, però, Toyota non ha in programma altri modelli di questo tipo in futuro. Forse.

È più un “arrivederci”

In un’intervista rilasciata alla testata australiana Drive, Yasunori Suezawa, a capo del progetto della GR86, ha ammesso che la Casa non prevede altre GR, oltre a quelle già disponibili sui vari mercati. Nonostante ciò, l’ingegnere ha dichiarato che vedremo altre versioni GR Sport, un allestimento di stampo sportivo che ha debuttato di recente su Corolla, Yaris, Yaris Cross, C-HR e sul pick-up Hilux.

Toyota GR Supra con cambio manuale Toyota GR Corolla

Ma non è tutto. Di per sé, le parole di Suezawa sono piuttosto ambigue e non si capisce se effettivamente il brand GR verrà “chiuso” per sempre. Del resto, si parla da tempo di una variante sportiva della Toyota Crown (non acquistabile in Europa), mentre al Tokyo Auto Salon di inizio 2022 era stata presentata un concept “cattivissimo” sulla base dell’elettrica bZ4x.

La fine di GR (per come la conosciamo)

Sempre durante il salone giapponese, Toyota aveva mostrato la GR GT3, un concept studiato per attirare le attenzioni del mondo del motorsport. Inoltre, nella conferenza stampa di fine 2021 in cui la Casa aveva delineato i propri piani per il full electric, erano stato presentati diversi prototipi sportivi.

Toyota GR GT3 Concept Toyota Sports EV

Tra questi c’era la Sports EV, la quale è stata indicata da tanti come una possibile erede spirituale della MR2. Senza dimenticare che il gruppo nipponico programma anche delle Lexus ad altissime prestazioni, con powertrain e tecnologia che potrebbero facilmente finire anche nei modelli Toyota del futuro.

Insomma, l’ipotesi più probabile è che il brand GR si evolverà cambiando spirito rispetto al passato e al presente e abbracciando sempre di più la filosofia elettrica.