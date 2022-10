Di chip sentiamo parlare sempre più spesso. La crisi dei semiconduttori continua e, mentre le Case auto continuano a cercare centraline più efficienti e veloci, i produttori di questo genere di componenti stanno lavorando incessantemente per trovare nuove soluzioni.

Tra questi c'è sicuramente Samsung Electronics, il colosso globale dell'elettronica che nel corso dell'appuntamento annuale Samsung Foundry Forum ha svelato i propri piani per il futuro.

Per auto sempre più connesse

Parlando del settore auto, Samsung ha annunciato che sta lavorando alla produzione di chip eNVM (cioè memorie non volatili, come quelle degli hard disk dei computer) da 14 nm, più compatti degli attuali e che dovrebbero debuttare già su alcune vetture entro il 2024.

Queste nuove tecnologie permetteranno alle Case di implementare sempre più "servizi" sulle loro auto, a partire da assistenti alla guida più precisi fino a una connessione internet più veloce. Parlando proprio di quest'ultima, Samsung ha anche annunciato l'avvio dei lavori per realizzare nodi di gestione delle informazioni abilitati alla connessione 5G e già alla futura connessione 6G.

Le auto elettriche del futuro, ma non solo, potranno così godere di una connessione a internet molto più rapida di oggi (ferma su quasi tutte le auto al 4G), per permettere una ancor migliore gestione della tecnologia Car2X, per dialogare per esempio con le infrastrutture autostradali.

L'obiettivo futuro di Samsung è quello di produrre chip da 8 nm e 5 nm, quindi ancor più compatti e in grado di gestire una mole di informazioni superiore e più complessa rispetto alle generazioni precedenti.

La filosofia di fabbricazione

Durante l'evento, il produttore elettronico ha anche spiegato la sua filosofia produttiva del tutto innovativa. Si chiama Shell-First e ha come obiettivo quello di espandere la capacità produttiva dei chip di 3 volte rispetto a oggi.

Questa innovativa strategia prevede la costruzione di camere bianche (i luoghi sterili dove vengono assemblate le centraline), indipendentemente dalle condizioni del mercato. Grazie a questo, le apparecchiature di produzione potranno essere installate in un secondo momento e configurate in modo flessibile, in base alle necessità e alla domanda futura del mercato stesso.

Il primo impianto che vedrà applicata questa nuova strategia produttiva sarà la nuova fabbrica in costruzione a Taylor, in Texas, operativa nei prossimi mesi, e contribuirà a rendere Samsung tra i primi leader del settore per le centraline automotive.

Il Dr. Si-young Choi, President and Head of Foundry Business, ha commentato: